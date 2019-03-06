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PKK'da büyük panik! Kandil ile iletişim kesildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya ağır darbeler indirmeye devam ediyor. Büyük yara alan teröristlerin, sözde üst düzey yöneticiler ile iletişim kuramadığı öğrenildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:20
PKK'da büyük panik! Kandil ile iletişim kesildi

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları devam ederken, teröristlerin 5 aydır Kandil'le iletişim kuramadığı ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, örgütün iletişimine de ağır darbe vuruldu. Operasyonlarla nefes alamaz hale getirilen teröristlerin, örgütün Kandil Dağı'ndaki sözde üst düzey yöneticileri ile telsizdeki iletişimlerinin 5 aydan bu yana söz konusu olmadığı belirtildi.

İstihbarat birimleri ile güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucunda; terör örgütü PKK'nın Irak'ın Kandil Dağı bölgesinde bulunan sözde yöneticilerinin Diyarbakır, Şırnak, Hakkari ve Tunceli kırsalındaki teröristlere telsizle çağrı yaptıkları ancak 5 aydan bu yana yanıt alamadıkları tespit edildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonlarla terör örgütüne Türkiye içinde de 2018 yılında çok büyük darbe vuruldu, teröristler hareket edemez duruma geldi. Teröristlerin yer altındaki sığınaklara gizlenerek dışarı adım atamadıkları, Kandil ile iletişimlerinin kesildiği tespit edildi.

Türkiye'de gizlenen örgüt mensuplarının, daha önce, çatışma ve operasyonlar sonucu verdikleri kayıpları sistematik olarak Kandil'de bulunan PKK'nın sözde askeri kanat sorumlusu olan 'Baver' kod adlı Süleyman Şahin'e her gün rapor ettikleri öğrenildi. Güvenlik güçleri tarafından operasyonlarla kımıldayamaz hale getirilen teröristlerin geçen kasım, aralık ve ocak ayları içinde bu faaliyetinin de ortadan kaldırıldığı kaydedildi. Kandil'deki PKK'lıların, bilgi almak ve öldürülen teröristlerin kimliklerinin öğrenilmesi için yaptıkları bütün çağrıların da cevapsız kaldığı ifade edildi.

Tarihinin en büyük kayıpları yaşatıldı

Askeri kaynaklar, örgütün tarihinin en büyük kayıplarını 2017 ve 2018 yılında yaşadığını, 2019 yılında PKK'nın Türkiye'deki varlığının en dip seviyeye ineceğini belirtti. Yetkililer, terör örgütünün Türkiye içindeki sözde üst düzey sorumlularının neredeyse tamamına yakınının çatışmalarda etkisiz hale getirildiğini, şu an teröristler arasında sözde emir- komuta zincirinin de bulunmadığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:20
  1. Şırnak
  2. Tunceli
  3. Hakkari
  4. Diyarbakır
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • receprecep53 dk önce
    iletişimi nasılsa sağlar bu kavatlar mesele bu puştları kesip göstermenizi bekliyoruz
  • zekizeki1 sa önce
    Adamlar suriye'nin üçte birini işgal etti ülke kurdular tanınmayı bekliyorlar, bizim siyasetciler pkk bitti bitecek diyor.

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