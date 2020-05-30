PKK yine kadınların arkasına saklanıyor!

Göksel Çağlav Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesi başarılı operasyon ve harekatları ile bitme noktasına gelen terör örgütü PKK, kadınları kullanarak silahlı Kürt gruplar ile birleşmeye çalışıyor. Küçük yaşta kız çocuklarını dağa kaçırarak ellerine silah tutuşturan terör örgütü PKK, sözde kadın dernekleri, aktivist, yazar ve akademisyen kadınları kullanarak, aralarında gerilim yaşadığı Kürt siyasiler ve Kürt gruplarla barışmaya çalışıyor.

Batılı ülkelerde terör örgütü seviciliği yapan kadınlar aracılığıyla KDP başkanı Mesut Barzani başta olmak üzere birçok siyasi parti yöneticilerine mektuplar göndererek barış çabasına girdi. Terör örgütünün sözde elebaşları Besê Hozat ve Cemil Bayık da örgütün medya organları aracılığıyla hazırladıkları senaryoyu değerlendirerek algı yaratmaya çalıştı.

Bebek katili Bayık yaptığı açıklamada, “Kadınlardan Kandil’in Zinî Wertê alanında KDP ile PKK arasında çıkan sorun ardından açık mektup olarak iletilen mesaj çok anlamlı ve değerlidir. Savaş kadın doğasına aykırıdır. Zaten savaşları erkek egemenlikli zihniyet ve bunların politikaları ortaya çıkarmaktadır. Evlatlarını, eşlerini, kardeşlerini kaybeden kadınlar tarih boyu savaş karşıtı olmuşlardır. Bugün de savaş karşıtlığının öncü gücü kadınlardır. Kürt kadınları da her zaman savaş karşıtı olmuşlar; aşiret kavgalarında bile araya girerek barışı sağlamaya çalışmışlardır. Bu tarihsel kültür nedeniyle de Kürt partilerinin ve siyasetçilerinin kadınların bu çağrısını dikkate alacaklarına inanıyoruz” sözleriyle bir kez daha kadınların arkasına saklandıklarını gösterdi.

Mehmetçik sahada cevap veriyor

Terör örgütü PKK’nın hedefinin terör seviciler aracılığı ile Türkiye’yi hak ve özgürlükler konusunda sözde uluslararası arenada zor duruma düşürmek olduğunu belirten Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu Akit’e yaptığı değerlendirmede, “Bebek katili PKK terör örgütü Türk güvenlik güçlerinin hem yurtiçinde hem de sınır ötesinde yaptığı operasyonlarda vermiş olduğu zayiat ve kayıplardan dolayı zor günler yaşamaktadır. Çıkış noktası olarak Türkiye’yi hak ve özgürlükler konusunda sözde uluslararası arenada zor duruma düşürmek istemektedir. Bunu da özellikle yandaşları olan kadın, genç, akademisyen ve yazar bazı terör sevicileri üzerinde yapmaya çalışmaktadır. Sahada büyük kayıp veren kanlı örgüt ihanet, yalan ve yanlış beyanlarla insan haklarından, kadın haklarından dem vurarak ses getirmeye çalışıyor. Bütün dünyaca terör örgütünün kanlı yüzü bilinmesine rağmen, maalesef halen terör yandaşlarını dikkate alan İslam ve Türkiye düşmanları da çokça bulunmaktadır.

Terör örgütü, başta Türkiye olmak üzere İran, Irak ve Suriye’de yıllardır özellikle kızları kandırarak dağa çıkarmaktadır. Zorla ya da kandırılarak örgütün saflarına geçen kadınlar kısa sürede örgütün iğrenç yüzünü görmekte ve kaçış yollarını aramaktalar. Terör örgütünün kadınlara yönelik baskı, tehdit ve tecavüz gibi korkunç olayları sonrası kızların ya intihar etmekte ya da örgüt iftira atarak infaz yoluna gitmektedir. Yıllardır insan düşmanı terör örgütü kandırılarak dağa çıkarılan genç kızları Kandil’de seks kölesi gibi kullandı. Karşı çıkanlar tecavüze ve işkenceye maruz kaldı. Bir kısmı da ‘ajan’ olduğu bahane edilerek infaz edildi.

Bu olaylara direnen kadınlar yaşadıklarına dayanamayıp intihar etti. Örgüt içinde tecavüze uğradığı duyulan ya da buna karşı çıkan bazı kadın teröristlerin ise öldürülüp cesetlerinin, operasyonların yapıldığı bölgelere bırakılarak güvenlik güçlerinin operasyonunda öldürülmüş gibi gösterildi. Kanlı örgütün bu yüzü bilinmesine rağmen halen insan hakları, kadın hakları, demokrasi ve özgürlük gibi ifadeler kullanarak dünya kamuoyunda ses getirmek isteyen terör sevicileri ve destekleyen uluslararası aktörlerin hedefinde Türkiye olduğu net bir şekilde ortadır. Bu yalan, yanlış ve iftira atan tüm yapılara cevabı Mehmetçik sahada 83 milyon masada cevap veriyor” ifadelerini kullandı.