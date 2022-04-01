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Aktüel PKK yandaşı gazeteci ilk kez doğru bir iş yaptı
Aktüel

PKK yandaşı gazeteci ilk kez doğru bir iş yaptı

Terör örgütü PKK yandaşı sözde gazeteci Amberin Zaman, sosyal medya hesabından gazetecilik mesleğini bıraktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 17:28:00 -
PKK yandaşı gazeteci ilk kez doğru bir iş yaptı

Sık sık PKK ve Suriye'deki uzantılarına verdiği destekle gündeme gelen Amberin Zaman, gazeteciliği bıraktı. Zaman, duyuruyu Tvitter hesabından yaptı.

"Kariyerimi sonlandırıyorum"

Zaman, yaptığı paylaşımda, "Gazetecilik kariyerimi bugün itibarıyla sonlandırdım" ifadelerini kullandı.

Zaman'ın bu duyurusunun altına birçok yorum geldi. Kimi üzüldüğünü belirtirken kimi de kararın isabetli olduğunu belirtti.

Amberin'in PKK ve Öcalan güzellemeleri

Amberin Zaman, sık sık PKK ve Abdulah Öcalan güzellemeleriyle gündeme gelirken en büyük tepkiyi DEAŞ'a karşı PKK'nın Suriye uzantısı YPG ve PYD gibi örgütleri desteklemeyi savunmasıyla çekmişti.

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