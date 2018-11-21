PKK ve DAEŞ takasa girdi

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'den kaçarak Kilis'te güvenlik güçlerine teslim olan terörist, YPG-PKK arasındaki iş birliğini anlattı.

Suriye'nin Kilis sınırında 25 Eylül 2017'de güvenlik güçlerine teslim olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade veren terör örgütü YPG/PKK mensubu K.D'nin ifadesinin detayları ortaya çıktı.

K.D, "Suriye'deki YPG kampında kaldığım dönemde herhangi bir silahlı eyleme katılmadım, ancak Münbiç hamlesi sırasında tabur komutanı şoförü olduğum için araçla cepheye mühimmat taşıdım. Bu süreçte ABD ve PKK kampa silah ve mühimmat desteği sağladı, ayrıca kampın maddi ve iaşe ihtiyacı da PKK'nın saha komutanı tarafından temin edildi." dedi.

"Türk karakollarına eylem"

Terör örgütü YPG'nin elindeki DEAŞ'lı teröristlerin PKK'lılarla takas edildiğini aktaran K.D, "Örgütten kaçmadan 3 hafta önce saha komutanımız, Karayılan">Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın yapmış olduğu bir toplantıya katıldı. Afrin'e döner dönmez tüm tugay ve taburlara gelerek toplantı yaptı. 'Bu toplantıda Kandil'in eylem emri verdiğini' söyledi ve bize sınırda bulunan Türk karakollarına taciz tarzı eylem yapmamız emrini verdi. Ben örgütten kaçmadan önce Türk karakollarına eylem için hazırlıklar başlamıştı." ifadesini kullandı.