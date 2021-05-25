PKK ve birleşenleri masaya yatırılıyor! Uluslararası Güvenlik Sempozyumu 10-12 Aralık’ta

Yeni Akit Ankara

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 10-12 Aralık 2021 tarihinde “Uluslararası Güvenliğe Bir Tehdit Olarak PKK ve Bileşenleri” başlıklı bir sempozyum düzenlenecek.

Polis Akademisi Başkanlığı Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenecek olan 6. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu’na davette bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sempozyum kapsamında konu başlığıyla ilgili araştırma ve çalışmalar yapan akademisyen, siyasetçi, gazeteci ve konu ile ilgili diğer profesyonellerin bir araya gelerek konu ile ilgili sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunulması özelinde katkı sunması beklenmektedir. PKK terör örgütünün derinlemesine ve kapsamlı bir şekilde ele alınacağı sempozyuma tüm akademisyen, siyasetçi, gazeteci ve diğer profesyoneller davetlidir. Sempozyuma bildirileri ile katılmak isteyenlerin konu başlıklarını ve 500 kelimeyi geçmeyecek. Bildiri özetlerinin; çalışmanın içeriğini yansıtan bir başlık, çalışma konusu, amacı ve kapsamını açıklayan bir özet metin ve beş anahtar kelime içermesi gerekmektedir. Ayrıca katılımcılar isimlerini, kurumlarını ve unvanlarını özet metnine eklemelidir”

Yapılan açıklamada bildirilerin, aşağıdaki konu başlıkları ile ilgili olması istendi:

• PKK ve Bileşenleriyle Mücadelede Uluslararası İşbirliğinin Önemi

• PKK’nın Avrupa’daki Yapılanmaları

• PKK ve Bileşenlerine Yönelik Verilen Uluslararası Mahkeme Kararları

• PKK’nın Farklı Ülkeler ve Dış Aktörlerden Aldığı Askeri ve Mali Destekler

• PKK’nın Türkiye’nin Dış İlişkilerine Olumsuz Etkileri

• PKK’nın Farklı Ülkelerde Başvurduğu Kara Propaganda Teknikleri

• Avrupa Birliği Ülkelerinin PKK’ya Yönelik Politika ve Yaklaşımları

• ABD’nin PKK’ya Yönelik Politika ve Yaklaşımları

• Rusya’nın PKK’ya Yönelik Politika ve Yaklaşımları

• Ortadoğu’da Bölgesel Güçler ve Aktörlerin PKK’ya Yönelik Politika ve Yaklaşımları

• Ortadoğu’nun İstikrarsızlaşmasında PKK’nın Rolü

• PKK’nın Uluslararası Silah Kaçakçılığı

• PKK’nın Uluslararası Uyuşturucu Kaçakçılığı

• PKK’nın Uluslararası İnsan Kaçakçılığı

• Uluslararası Medya Organlarının PKK’ya Yaklaşımı

• Türkiye’nin Sınır Ötesi Operasyonları ve YPG/PYD ile Mücadele

• PKK’nın Kadın ve Çocuk istismarı

• PKK Tarafından Başvurulan Terörizm Taktik ve Yöntemleri

• PKK’nın İnsan Hakları İhlalleri

• PKK ve Bileşenlerinin Sözde İç Yapılanmaları

• PKK’nin Sivil Katliamları ve İntihar Saldırıları

• PKK Terör Örgütünün Oluşumuna Tarihsel Bakış

• YPG/PYD’nin Ortaya Çıkışı

• PKK ile Mücadelede Uluslararası Hukukun ve Örgütlerin Önemi

• Türkiye’nin PKK ile Mücadelede Kullandığı Yöntem ve Araçlar

• PKK ile Mücadelede İHA/SİHA’ların Önemi

• PKK ile Mücadelede Medyanın Önemi