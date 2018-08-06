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PKK üyesi firari hükümlü Tokat'ta yakalandı

Silahlı terör örgütü PKK üyeliği"nden hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Tokat'ta yakalandı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:29
PKK üyesi firari hükümlü Tokat'ta yakalandı

Polis ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Şüphelinin, "silahlı terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan hakkındaki 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan Y.Ş. olduğu tespit edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Y.Ş, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kente bir ay önce gelen Y.Ş'nin inşaatlarda çalıştığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:29
  1. pkk
  2. hükümlü
  3. tokat

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