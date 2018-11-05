PKK üyesi belediye başkan yardımcısı yakalandı!
PKK üyeliğinden aranan Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi eski Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Oğaç, Adana'da düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.05 Kasım 2018 Pazartesi 16:13
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla aranan Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi eski Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Oğaç yakalandı.
Ceyhan İlçe Jandarma ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Viranşehir ilçesi eski Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Oğaç'ın Ceyhan'da saklandığını belirledi. Geniş güvenlik önlemi altında şüphelinin bulunduğu adrese operasyon yapan jandarma, Hüseyin Oğaç'ı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Oğaç, yapılan sorgulamanın ardından Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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