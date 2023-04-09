"PKK terör örgütü değildir" demişti... O isim CHP'nin aday listesine girdi

CHP’nin milletvekilliği aday listeleri belli oldu. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile gizli ittifak kurmakla eleştirilen CHP’nin listelerinde tartışmalı isimler yer aldı.

"PKK terör örgütü değil" çıkışıyla bilinen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, CHP’den milletvekili adayı yapıldı. Türkan Elçi’nin, CHP İstanbul 3’üncü bölge 3. sıradan aday gösterildiği belirlendi.

CHP'liler İstanbul'da bu sözlere oy verecek: PKK terör örgütü değil

CHP’nin milletvekili adayı Türkan Elçi, 2015 yılında skandal sözlerle gündeme gelmişti. Türkan Elçi, güvenlik güçlerinden kaçan PKK’lı teröristlerin silahından çıkan kurşunla ölen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin cenazesinin taşındığı hastane önünde "Katil PKK" diye bağırdığı iddia edilmişti.

Ancak Türkan Elçi, "Katil PKK" demediğini, aksine PKK’yı terör örgütü olarak görmediğini söylemişti. Skandal sözleri PKK’nın medya uzantısı Özgür Gündem gazetesinde yayınlanan Elçi, şunları söylemişti:

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"Ben asla ‘katil PKK’ falan demedim. Aksine kocamın dediği gibi PKK terör örgütü değildir diyorum."

CHP'ye katıldı! Yine "terör örgütü" demedi

Türkan Elçi, 17 Mart 2023’te CHP’ye katılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP rozeti taktığı Türkan Elçi, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada PKK ile ilgili bir kez daha tartışmalı sözler sarf etmişti.

PKK’nın terör örgütü olduğunu söyleyemeyen Elçi, şu ifadeleri kullanmıştı:

"‘PKK terör örgütü müdür değil midir' sorusuna cevabı bütün aklı başındaki adam biliyor. Bilmiyor mu bizim seküler kesim, tümü bildiği halde gocunmuyor. Mahkemede en çok onlar duruyor. 4 ayaklı minare katılıp anmaya destek veriyorlar. Peki sormak isterim biz sadece Kürtler mi oradayız? Ben şiddete karşı duruyorum. Toplumsal şiddete karşıyım."