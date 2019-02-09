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PKK terör örgütü 700 rakamlarının altına düştü

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, "Yurt içinde 3-4 binleri bulan PKK terör örgütü 700 rakamlarının altına düşmüştür" açıklamasında bulundu.

09 Şubat 2019 Cumartesi 07:46
PKK terör örgütü 700 rakamlarının altına düştü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında düzenlenen asayiş kursuna katılan 2 bin 493 uzman erbaş mezun oldu.

Komutanlıkta düzenlenen 27. Dönem Uzman Erbaş Asayiş Branşı Kurs Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, burada yaptığı konuşmada, kursu tamamlayan uzman erbaşlara başarılar diledi ve görevlerini hatırlatarak öğütlerde bulundu.

 PKK'li terörist sayısı son 35 senede en düşük sayıya indi

"PKK'da kaçışlar arttı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve direktifleriyle en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların kesintisiz devam edeceğini aktaran Çetin, "Vatan toprağının her karışı bizim namusumuzdur. Ülkemizi bölmeye, milletimizi parçalamaya çalışanlara bugüne kadar aman vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Allah'ın yardımıyla, vatandaşımızın desteği, sevgisi ve güveniyle dağlardaki PKK terör örgütü başta olmak üzere, bütün terör örgütlerine karşı mücadelemiz ülkemizin her karış toprağında devam edecektir." diye konuştu.

PKK'li terörist sayısı son 35 senede en düşük sayıya indi

Çetin, terör örgütünün her yerde inlerine girildiğine işaret ederek, "PKK terör örgütüne diz çöktürülmüştür. Yurt içinde 3-4 binleri bulan PKK terör örgütü, 700 rakamlarının altına düşmüştür. Son 35 senede en düşük sayıya inmişlerdir. Korku ve panik, çözülme başlamıştır. PKK'dan kaçışlar artmıştır. PKK terör örgütüne bir ayda 100-150 kişi katılırken, bir yılda 130 kişi katılmıştır. Bir ayda da 7-8 kişi katılmaktadır. Artık katılımlar da durmuştur. İşte bu zaferi sağlayan bu kahraman gençlerdir. Onlarla ne kadar gurur, onur duysanız azdır." ifadesini kullandı.

"2004 yılında personel sayımız yüzde yüz olacak"

Komutanlık hakkında bilgiler veren Çetin, sözlerine şöyle devam etti:

"2013 yılında yüzde 32 olan profesyonel personel sayımız, bugün itibarıyla yüzde 68'e çıkmıştır. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası İçişleri Bakanlığına doğrudan bağlanan jandarma teşkilatı, süratle kendini geliştirmeye ve güçlenmeye devam etmiş, her yıl yaklaşık 20-25 bin personel alarak gücüne güç katmaktadır. 2024 yılına kadar personel sayımız, yüzde 100 profesyonel olacaktır."

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 08:03
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