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PKK taktik mi değiştirdi? Geçmişi kafaları karıştırdı

Erbil'de konsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıyı PKK ile irtibatlı olan 1992 doğumlu Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Mazlum Dağ'ın örgüt adına düzenlediği kesinleşti. HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olan teröristin, geçmişinde hiçbir eyleme katılmamış olması PKK taktik mi değiştirdi sorularını akıllara getirdi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:30
PKK taktik mi değiştirdi? Geçmişi kafaları karıştırdı

Irak'ın Erbil kentinden, geçtiğimiz Çarşamba günü, Türk konsolosluk görevlisi Osman Köse'yi şehit eden Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu Mazlum Dağ'ın terör örgütü PKK ile ilişkisi kesinleşti. Saldırıyı üstlenmeyen terör örgütü PKK'nın bundan böyle bölgede işi çok daha çok zor olacak.

Daha önce hiçbir eyleme katılmadı

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olan ve suikastı gerçekleştirdiği belirtilen Mazlum Dağ, geçmişte de PKK'nın faaliyetlerine katılmış. Ailesinin de bölücü örgütle irtibatı tespit edilen Mazlum Dağ, daha önce herhangi bir terör eylemine katılmamış. Güvenlik birimlerince yapılan değerlendirmelerde, bu suikastla birlikte PKK'nın daha önce herhangi bir terör eylemine katılmamış kişileri seçerek bu tarz eylemlere yönlendirebileceği üzerinde duruluyor.

Bölgede PKK sıkıştırılacak

Sivil bir diplomata yönelik saldırıyla birlikte Erbil'de ve IKBY yönetiminde olan bölgelerde terör örgütü PKK'nın daha da sıkıştırılacağı belirtiliyor. Çok sayıda uluslar arası şirketin temsilciliklerinin ve diplomatik misyonların bulunduğu Erbil'de gerçekleştirilen bu terör saldırısının, terör örgütü PKK'ya bugüne kadar destek veren batının bakış açısında da kırılma yaracağı, özellikle Suriye'deki örgütlenmesi olan YPG'nin kolu SDG'yi terörist olarak görmeyen ülkelerin yeni sorgulamalarda bulunacakları vurgulanıyor.

Erbil'de iş Kandil'de eğitim

Sivil bir diplomata yönelik bu terör eylemi, hükümetler nezdinde olmasa bile ilgili ülkelerin kamuoyu nezdinde kırılma yaratacak.

Türk diplomatı şehit eden Mazlum Dağ'ın Erbil'de çalıştığı, kendisine normal bir hayat kurduğu, bir vesileyle Kandil'e giderek silahlı eğitim aldığı değerlendiriliyor. Mazlum Dağ'ın Irak ve Türkiye'deki irtibatları derinlemesine araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:30
  1. Diyarbakır
  2. HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ
  3. Mazlum Dağ

YORUM YAZ

  • NumanNuman23 dk önce
    Bir Müslüman olarak dikkat ediyorum hepinsanlar için YARATMAK kelimesini kullaniyorsunuz....! Yaratmak kelimesinin ALLAHÜ tealaya ait olduğunu biliyorsunuzdur herhalde....!!!
  • sukrusukru23 dk önce
    Bu şerefsiz ailecek PKK,lı galiba.Buradaki tüm yakınları çok sıkı araştırılmalı.
  • Cahilim köylūyūm manyağim vatandaşimCahilim köylūyūm manyağim vatandaşim26 dk önce
    Bu pkk itlerinin icerdeki siyasi kollarinin kollari kirilip dilleri kesilmedìği súrece acilar bitmez gøz yaşi dinmez.bedeli ne olursa olsun siyssi kolun kanatini kirip belini kirmak gerek.anam ben cahilim ne yazdim lo.o kadar bileydim vekil olurdum.hadi ordan cahil dağli seni.
  • Muhammed Muhammed 27 dk önce
    Yazıda” ailesinin örgütle bağı tespit edilen mazlum “ deniliyor..Kardeşim madem tespit edildi.Bu şrfzin kardeşi nasıl millet vekili oluyor, devlet araştırıyor mu adaylık süreçlerinde..ya kıytırık bir işe girerken bile 7 sülalem araştırılıyor..artık bunlara müdahale zamanı geldi.Ve bu haberin tvlerde kırmızı şeritlerle uzun süre yer alması gerekirken neden hiç yer almıyor???

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