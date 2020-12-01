PKK Sincar'dan da çekildi

Hanesor Meclisi Başkanı Dahil Murad, Rudaw muhabiri Tahsin Kasım'a konuştu. Murad, "Şengal’deki (Sincar) tüm taraflar Erbil ile Bağdat arasında imzalanan anlaşmanın hayata geçmesi konusunda ikna oldu." dedi. PKK terör örgütü ile PKK'ya yakın YBŞ birliklerinin Şengal kent merkezindeki yerlerini Irak Federal Polisi’ne devrederek çekildiklerini söyleyen Murad, "Bugün, Irak ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında, Şengal’in durumunun normalleştirilmesi için imzalanan anlaşmanın meyvelerini alıyoruz." dedi.

Yerlerine Irak Federal Polisi yerleşti

Şengal Kaymakamı Mehma Halil de, Şengal Direniş Birlikleri’nin (YBŞ) askeri güçlerini Şengal kent merkezinden çekerek Şengal Dağı’na kaydırdığını bildirdi. Irak Federal Polisleri’nin YBŞ’den boşalan karakollara yerleştiğini vurgulayan Halil, "Örgüt üyelerinin büyük bölümü çekilmiş olsa da bazılarının hala Şingar'da olduğunu biliyoruz. Onların da çekilmekten başka şansı kalmadı." diye konuştu.

Şengal Anlaşması’nın detayları:

Şengal’de güvenlik ve istikrarın sağlanması, Şengal halkının her türlü sorununun anayasaya göre çözülmesi, göç edenlerin evlerine dönmesi ve idari ve güvenlik erklerinin yeniden örgütlendirilmesi konusunda tarafların Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert’ın da gözetiminde imzaladıkları anlaşmada şu maddeler yer alıyor:

1. Yönetim konusu:

- Şengal’e bağımsız bir kişinin kaymakam olarak seçilecek. Seçilen kişinin yasalar karşısında herhangi bir engelinin bulunmaması esas alınacak.

- Kaymakamın belirlenmesinin ardından her iki taraf arasında kurulacak ortak komisyon tarafından bölgedeki diğer idari makamlar gözden geçirilecek.

2. Güvenlik konusu:

- Yalnızca yerel polis ve Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ile Ulusal İstihbarat Servisi ilçenin güvenliğinden sorumludur ve diğer tüm silahlı güçler Şengal’den uzaklaştırılacak.

- İç güvenlik güçlerinin desteklenmesi amacıyla 2 bin 500 kişilik bir güvenlik gücü olşuturulacak. Bu güç içerisindeki görev dağılımı adil şekilde yapılacak ve kamplarda yaşayan göçzedelerin katılımı gözönünde bulundurulacak.

- Şengal ve çevresinde PKK ve ona bağlı güçlerin varlığına son verilecek. PKK’ye bağlı güçlerin bölgede herhangi bir rol üstlenmesine müsaade edilmeyecek.

3 - Yeniden inşa konusu:

- İlçesinin yeninden inşası için Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetleri tarafından ortak bir komisyon kurulacak, Irak ve Kürdistan Bölgesi başbakanları ile Ninova Valisi tarafından bu komisyonun düzeyi ve amaçları bellirlenecek.

- Ayrıca, idare ve güvenlik konularında alınan kararların hayata geçirilmesini yerinde denetleyecek ortak bir komisyon oluşturulacak.