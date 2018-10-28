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PKK, Sincar’da üç yeni kamp kurdu

Irak’ta meydanı boş bulan PKK/YPG, İranlı Haşdi Şabi teröristlerinin de desteğiyle çekildiğini açıkladığı Sincar’a 3 kamp kurdu. Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) adıyla bölgede faaliyet gösteren PKK’nın kamplarının girişinde Apo posterleri ile örgütün sözde flamaları yer aldı.

28 Ekim 2018 Pazar 12:44
PKK, Sincar’da üç yeni kamp kurdu

Tahsin Han

Terör örgütü PKK, Irak’ın Sincar bölgesinde güçlenmeye devam ediyor... Kerkük’ün Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Güngör Yavuzaslan, Sincar’da kontrol noktası ve kamp kuran PKK/YPG militanlarının fotoğraflarını yayınladı. Yavuzaslan, “2014 yılından itibaren PKK, DEAŞ saldırıları ve istikrarsızlıktan dolayı Sincar (Şengal) bölgesine yerleşmeye başladı. IKBY’ye bağlı Peşmerge güçleri, örgütün bölgede faaliyetlerine müdahale etmedi. Bugün Sincar, örgütün bir sözde kanton yönetimi şeklinde yapılanmıştır. PKK/YPG yapısı, ABD yetkilileri, Haşdi Şaibi ve Peşmerge ile görüşmektedir. Sincar’ın girişine Abdullah Öcalan posterleri asılı ve militanların ellerinde DAEŞ’la mücadele için verilen teçhizat var. Basın organlarına yansıyan açıklamaların aksine Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IBKY), PKK militanlarının bölgede dolaşmasına göz yumuyor. Sincar’daki PKK kampları Kandil bölgesine göre kalıcı yapıdadır” diyerek tehlikenin büyük olduğunu belirtti.

Yayılmaya devam ediyor

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar ilçesi sorumlusu Kadir Kaçak da terör örgütü PKK’nın bölgedeki kamp sayısını artırdığını söyledi. Kaçak, PKK’nın, Sincar’ın “Girzek, Siba Şeyh Hidir ve Gir Uzeyr” bölgelerinde yeni askeri kamplar açtığını ifade etti. PKK’nın bölgeden çekildiğine dair bilgilerin doğru olmadığını vurgulayan Kaçak, örgütün özellikle Peşmerge’nin Ekim 2017’de Sincar’dan çekilmesinden sonra yayılmacı bir strateji izlediğini kaydetti.

Haşdi Şabi destek veriyor

Irak hükümetinin kontrolüne geçen Musul iline bağlı Sincar’da, Haşdi Şabi’nin güçlü bir nüfuzunun olduğunu söyleyen Kaçak, PKK’ya Sincar’da Haşdi Şabi’nin destek verdiğini iddia etti. PKK, DAEŞ’in 3 Ağustos 2014’te Sincar’daki Ezidilere saldırmasını fırsat bilerek, onları koruma bahanesiyle Suriye ve Kandil’den gelerek bölgede konuşlanmaya başlamıştı. Sincar DAEŞ’ten temizlenmesine rağmen bölgede kalan örgüt, Ezidileri silahlandırıp farklı isimler altında gruplar kurmuştu.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 12:44
  1. Terör örgütü PKK
  2. Kerkük’ün Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Güngör Yavuzaslan
  3. PKK/YPG
  4. Sincar (Şengal) bölgesi
  5. IKBY
  6. Peşmerge
  7. Abdullah Öcalan
  8. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IBKY)
  9. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)
  10. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar ilçesi sorumlusu Kadir Kaçak
  11. Haşdi Şabi

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