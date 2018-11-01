PKK Sincar’da otorite kurdu!

Terör örgütü PKK, Türkiye’nin uyarıları sonrası çekildiği Musul’un Sincar ilçesinde yeni kamplar kurmasının ardından dün de otoritesini göstermeye başladı...

Geçtiğimiz hafta 3 yeni kamp kurdukları ortaya çıkan teröristler ve yandaşları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde ikamet eden idari çalışanların Musul’un Sincar ilçesinde işbaşı yapmasına engel oldu.

Sincar İlçe Meclisi Başkanı Veysi Naif, görevlerine başlamak için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok kentinden gelip ilçe merkezine girmek isteyen yetkililerin, PKK ve yandaşlarınca engellendiğini ifade etti. İdari çalışanların, örgütün desteklediği yerel militanların kurduğu kontrol noktasında bekletilip işbaşı yapmalarına izin verilmediğini aktaran Naif, “PKK’nın Sincar’a tekrar istikrarın gelmesini istemediği aşikar. PKK militanları ve yandaşları ilçeye gitmemize izin vermiyor ve Duhok-Sincar karayolunda gösteri düzenleyip engelleme girişimlerine devam ediyor” dedi.

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Sincar’daki idari yetkililerin Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasında 16 Ekim 2017’de meydana gelen askeri gerilim sonrası çekilmek zorunda kaldığını hatırlatan Naif, Musul İl Meclisi’nin onayıyla 1 yıl aradan sonra tekrar işbaşı yapmalarına rıza gösterildiğini kaydetti.

Sincar’a bağlı Sinuni Kasabası Müdürü Naif Seydo da örgütün engellemelerine maruz kalan idari yetkililer arasında olduğunu dile getirdi. Seydo, “Yaşa dışı grupların ilçenin güvenlik istikrarını bozmasına, meşru yönetime engel çıkarmasına fırsat verilmemelidir” dedi.

PKK, idari çalışanların Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi’ne yakın olmaları nedeniyle Sincar’da bulunmalarına karşı çıkıyor. Sincar, merkezi hükümet ile IKBY arasındaki “tartışmalı bölgeler” arasında yer alsa da buradaki idari çalışanların tümü maaşlarını Bağdat yönetiminden alıyor.