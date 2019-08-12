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PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, bebek katili Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına kesinlikle uymayacaklarını duyurdu.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:14
PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, saldırılara devam edeceklerini söyledi.

PKK örgütüne yakın medya kaynaklarına konuşan Kalkan, son dönemde bebek katiliAbdullah Öcalan'ın basına yansıyan ifadelerine dair açıklamalarda bulundu.

'Öcalan'ı dinlemeyeceğiz' mesajı

"Öcalan ve HDP çözüm umudu yaratsa da savaşın süreceğini" dile getiren Kalkan, PKK'nın saldırılara devam edeceğini ifade etti.

PKK'nın kurucu lideri Öcalan ile 10 Ağustos'ta İmralı Cezaevi’nde görüşen avukatları, Öcalan'ın yeni mesajını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Öcalan mesajında "Kürtlere yer açmaya çalışıyorum, gelin Kürt sorununu çözelim" demişti.

Eski HDP'li vekil Altan Tan TV5'te katıldığı programda Öcalan'ın "Kürt sorununda çözüm için hazırım" açıklamalarını değerlendirmişti.

Tan Kürt meselesinde bir çözüme ulaşmak için "PKK taktik değil stratejik olarak silah bırakmalı" derken, Öcalan'ın son açıklaması sonrası yeni bir 'çözüm süreci'nin mümkün olabileceğini söylemiş, Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı yapabileceğini öne sürmüştü.

 

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:14
  1. PKK
  2. Abdullah Öcalan
  3. Duran Kalkan

YORUM YAZ

  • nalimaconalimaco41 dk önce
    pkk li duran denilen katil istesede silah birakamaz bu karalari akadaki siyonist patronlar karar veriyorlar kici yiyorsa silah biraksin duran bir daha nefes alamaz nefesini keserler duran denilen osuran kokusmus:
  • nalimaconalimaco41 dk önce
    pkk li duran denilen katil istesede silah birakamaz bu karalari akadaki siyonist patronlar karar veriyorlar kici yiyorsa silah biraksin duran bir daha nefes alamaz nefesini keserler duran denilen osuran kokusmus:
  • SahinSahin49 dk önce
    Devlet kesinlikle bu tuzaga düsmemeli.vurmaya devam etmeli.pkk kancigi her zora düstügünde baristan silah birakmadan bahseder durur.bu serefsiz terör örgütü bitene kadar vurmaya devam.en iyi pkk'li ölü pkk'lidir
  • MemoMemo56 dk önce
    İtin oğlu sana yalvaran mi var seni birgün ininde gebertecekler.İtin doğurduğu ininde yakında anira anira geberecen unutma pek yakında
  • ZiyaZiya59 dk önce
    Desene ölümün yakın inşallah

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