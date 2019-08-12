PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...' Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, bebek katili Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına kesinlikle uymayacaklarını duyurdu.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, saldırılara devam edeceklerini söyledi. PKK örgütüne yakın medya kaynaklarına konuşan Kalkan, son dönemde bebek katiliAbdullah Öcalan'ın basına yansıyan ifadelerine dair açıklamalarda bulundu. 'Öcalan'ı dinlemeyeceğiz' mesajı "Öcalan ve HDP çözüm umudu yaratsa da savaşın süreceğini" dile getiren Kalkan, PKK'nın saldırılara devam edeceğini ifade etti. PKK'nın kurucu lideri Öcalan ile 10 Ağustos'ta İmralı Cezaevi’nde görüşen avukatları, Öcalan'ın yeni mesajını kamuoyuyla paylaşmıştı. Öcalan mesajında "Kürtlere yer açmaya çalışıyorum, gelin Kürt sorununu çözelim" demişti. Eski HDP'li vekil Altan Tan TV5'te katıldığı programda Öcalan'ın "Kürt sorununda çözüm için hazırım" açıklamalarını değerlendirmişti. Tan Kürt meselesinde bir çözüme ulaşmak için "PKK taktik değil stratejik olarak silah bırakmalı" derken, Öcalan'ın son açıklaması sonrası yeni bir 'çözüm süreci'nin mümkün olabileceğini söylemiş, Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı yapabileceğini öne sürmüştü.

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