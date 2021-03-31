PKK sevici T24, uyuşturucuya geçit vermeyen Emniyet Müdürü'nü hedef aldı!
AK Parti düşmanlığı yüzünden terör örgütü PKK’yı bile övecek duruma gelen sözde haber sitesi T24, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TBMM’de konuşması sırasında “Ohh… ohh… eroin paraları PKK’ya gitmedi” sözlerinden sonra yakalanan eroin paketleriyle “Ohh… ohh…” yazan Emniyet Müdürü Ali Karabağ’ı hedef gösterdi.
T24'ün haberine göre Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Berlin Büyükelçiliği’nde göreve atandı. Karabağ, Berlin Büyükelçiliği’nde 3 yıl boyunca İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak görev yapacak.
Karabağ, Emniyet Müdürü iken uyuşturucuya geçit vermemiş, ele geçirdiği maddelerle "Ohh… ohh…" yazarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terör örgütü PKK'yı ve terör sevicileri çıldırtan sözlerine gönderme yapmıştı.
Terör seviciler kudurdu
T24 isimli sözde haber sitesi, Karabağ'ın adını duyunca rahatsız oldu. Daha önce PKK'yı öven yazılarla gündeme gelen T24, Ali Karabağ'ın ele geçirdiği uyuşturucularla "Ohh... ohh..." yazmasını hatırlatarak tepki çeken ifadeler kullandı. Haberde Ali Karabağ'ın başarılı görev sürecinden bahsedilmezken, uyuşturucularla "Ohh... ohh..." yazdığı için göreve atandığı iddia edildi. Söz konusu haber, “Ohh… ohh…”un karşılığı Berlin görevi!" başlığıyla yayınlandı.