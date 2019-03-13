PKK sevici Sırrı hapiste eridi
"HDP'ye oy vermezseniz şehit haberi alırsınız" şeklindeki skandal sözleriyle tanınan PKK sevici Sırrı Süreyya Önder hapiste kilo verdi.13 Mart 2019 Çarşamba 16:53
HDP'nin eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yaklaşık 3 aydır Kandıra'daki 1 No'lu F TipiKapalı cezaevinde bulunuyor. Önder'in hapishaneden fotoğrafı ortaya çıktı.
Kilo verdi
Fotoğrafta "volta atmak" olarak tabir edilen yürüyüşü yaptığı görülen PKK sevici Önder'in bir hayli kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı. Önder, 3 yıl 6 aylık hapis cezasını çekmek üzere 6 Aralık tarihinde teslim olmuştu.
İşte Sırrı Süreyya Önder'in o fotoğrafı;
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