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PKK sevici Sırrı hapiste eridi

"HDP'ye oy vermezseniz şehit haberi alırsınız" şeklindeki skandal sözleriyle tanınan PKK sevici Sırrı Süreyya Önder hapiste kilo verdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:53
PKK sevici Sırrı hapiste eridi

HDP'nin eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yaklaşık 3 aydır Kandıra'daki 1 No'lu F TipiKapalı cezaevinde bulunuyor. Önder'in hapishaneden fotoğrafı ortaya çıktı.

Kilo verdi

Fotoğrafta "volta atmak" olarak tabir edilen yürüyüşü yaptığı görülen PKK sevici Önder'in bir hayli kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı. Önder, 3 yıl 6 aylık hapis cezasını çekmek üzere 6 Aralık tarihinde teslim olmuştu.

İşte Sırrı Süreyya Önder'in o fotoğrafı;

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:53
  1. PKK
  2. Sırrı Süreyya Önder

YORUM YAZ

  • AkifAkif26 dk önce
    Asla ırki ayrıma girmeden bu memlekette kişilere iyi vatandaş veya problemli vatandaş gözüyle bakmak taraftarıyım. En iyi kimlik vatanına milletine bağlı dürüst vatandaş olmaktır. Bu tiyatrocu arkadaşın köken olarak Türkmen olduğunu bilen varmı??? Yıllardır bu PKK artıkları ile siyaset yapıyor... Yeri geliyor cinsi kırık sapıkların gösterilerine katılıyor... şimdi içerede ... eğitimli, ağzı laf yapıyor amma bir türlü iyi vatandaş olamadı.... bir gün gerçekleri görür İNŞALLAH
  • Ayhan gündemAyhan gündem28 dk önce
    Darısı tüyap fuarcılık sahiplerinin başına
  • MilletMillet47 dk önce
    Çıkamaz inşallah
  • Sabo Sabo 52 dk önce
    Pişmiş kelle gibi sırıtma sırıtacak ne var kıbrak
  • Yusuf canYusuf can1 sa önce
    Vatan haini şerefsizler bu memlekete gülerek dolasiyor,bir şerefsiz kaltak PKK oylarına talibiz deyip şehit annelerinin yüreğini sağlıyor bu nasıl Mekke'ye yahu adın artık vatan haini pustlari

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