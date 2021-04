PKK koronavirüsü yok sayıyor

yeniakit.com.tr

Terör örgütü PKK koronavirüs salgınını kontrolü altındaki bölgelerde ve dağlardaki kamplarında olmadı algısı yaratarak hem içeride ki teröristlerini bir arada tutmaya çalışıyor, hem de bölgeye gelecek yabancı savaşçıların koronavirüs korkusunu yenmeye çalışıyor.



Terör örgütünün eli kanlı katillerinden Kalkan, terör örgütünün medya organlarına yaptığı 1 Mayıs ve koronavirüs salgını açıklamalarında bölgede koronavirüs vakası ve ölümlerin olmamış gibi göstermeye çalışarak, “Senden bir şeyler almak için, seni yok etmek için oraya getirdi, o halde direneceksin, mücadele edeceksin, köyleri o kadar neden boşalttılar, her kes kendi köyüne gitsin gül gibi yaşarlar, her şeyleri de var. Koronavirüs yoktur, Kürdistan dağı tertemizdir, havası güzel, suyu güzel hiçbir virüsü yoktur, her türlü imkanı da bulabilirsiniz. Hiç üretim yapmanıza gerek yoktur, otları toplasanız bile size gül gibi yaşamı verir. O Amed sokağında bir tane soğan bulacağım diye uğraşacağına çık Kürdistan dağı doğal soğanla doludur, yiyecekle doludur. İşte bizim bunları görüp kullanmamız gereklidir” dedi.

Eleman sıkıntısı artıyor

İnsani gücünü yeniden toparlamak isteyen terör örgütü PKK dağları çiçek bahçesi gibi gösterirken asıl amaçlarının örgüte eleman kazandırmak olduğunu da kelimelerin arasına sıkıştırıyorlar. Terörist başı Kalkan, “Özgürlük mücadelesine, demokrasi mücadelesine dört elle sarılmak lazım, daha çok yönelmek gereklidir, herkes olduğu yerde mücadele etmelidir. Bu tür durumları yıkmalıdır, bu temelde örgütlenip bilinçlenmelidir. İşte her türlü mücadele imkanımız var. Gerillaya katılabilen gerillaya katılmalı, dağa çıkan çıkabilmeli, çıkamayan şehirde yapmalı, siyasi mücadele yürüten siyaset yapmalı, toplumsal mücadele yürüten mücadele yürütmeli ama herkes mücadele etmelidir. Bu faşizmden bir şey beklememek ve istememek gereklidir. Ondan bir şey isteyerek kazanacağımızı sanmamamız lazım.” İfadelerini kullandı.