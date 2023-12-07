PKK konusunda Japonya geri adım attı

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nce yapılan açıklamaya göre PKK, Japonya'nın Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatı'nın (PSIA) terör örgütleri listesine dahil edildi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nce yapılan açıklamaya göre PKK, Japonya'nın Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatının (PSIA) terör örgütleri listesine dahil edildi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, PSIA'nın uluslararası terör örgütleri listesinin bulunduğu internet sitesinin birkaç gün önce güncellendiği belirtildi ve daha önce listede yer almadığı görülen örgütün listeye eklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Japonya hükümetinin, PKK'yı, 2002 yılı itibarıyla mal varlığı dondurulması gereken terörist ve benzeri örgütler arasına dahil ettiği ve PKK tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerini kınadığı" ifade edildi.

Elçilik açıklamasında, "Japonya hükümetinin bu politikasında herhangi bir değişiklik yoktur." denildi.

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NE OLMUŞTU

Japonya Adalet Bakanlığına bağlı PSIA'nın daha önce güncellediği "Başlıca Uluslararası Terör Örgütleri" listesi ile "Genel Eğilimler" grafiğinde, PKK yer almamıştı.

Listede El-Kaide, Boko Haram, El-Şebab, IŞİD, Japon Kızıl Ordu ve Aum Şinrikyo gibi hem yerel hem uluslararası örgütler yer alıyor.