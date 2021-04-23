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Gündem PKK itiraf etmek zorunda kaldı: Türkler öldürdü!
Gündem

PKK itiraf etmek zorunda kaldı: Türkler öldürdü!

Katil PKK, üst düzey teröristin TSK tarafından etkisiz hale getirildiğini itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 08:13:00 -
PKK itiraf etmek zorunda kaldı: Türkler öldürdü!

Terör örgütü PKK’ya bağlı HSM Karargahı, “Sinan Mirxan” kod adlı Dalokay Şanlı’nın 27 Ekim 2020 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) düzenlediği hava harekatında öldüğünü açıkladı.

Açıklamada, teröristin PKK tarafından yürütülen “gençlik çalışmalarında” yer aldığı ifade edildi. Böylece TSK’nın, örgüte yeni elemanlar kazandırmaya çalışan teröristi öldürerek, PKK’nın yeni terörist yetiştirme faaliyetlerine büyük oranda son verdiği de anlaşılmış oldu.

Açıklamada ayrıca, Dakolay Şanlı’nın uzun bir süre Avrupa’da örgüt çalışmalarına kaldığı, HPG Komuta Konseyi üyeliği yaptığı ve örgüt üyelerinin eğitildiği “Apollon Akademiler Komutanlığı” görevlerini üstlendiği bilgisine de yer verildi.

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