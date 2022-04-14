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Gündem PKK iş birlikçisi Abdulkerim Yılmaz MİT tarafından Türkiye'ye getirildi
Gündem

PKK iş birlikçisi Abdulkerim Yılmaz MİT tarafından Türkiye'ye getirildi

Hakkari Şemdinli'de PKK/KCK iş birlikçisi olarak faaliyet gösteren ve hakkında yakalama kaydı bulunan terör örgütü PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 17:22:00 - 2022-04-14 18:05:37

Terör örgütü PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Hakkari Şemdinli'de PKK/KCK iş birlikçisi olarak faaliyet gösteren Yılmaz hakkında, 2015 yılında Derecik'ten 4 terör örgütü mensubunu aracıyla Şemdinli'ye getirdiği gerekçesiyle "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan arama kaydı çıkarıldı.

Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi

Arama kararı sonrasında illegal olarak Irak'a geçen ve 2015'ten bu yana Irak'ın kuzeyinde kaçak yaşayan terör örgütü üyesi Abdulkerim Yılmaz, MİT'in ikna çalışması neticesinde Türkiye'ye getirildi

 

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