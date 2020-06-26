PKK ile bağınız yoksa gelin bize destek verin

Hasan Eğrigöz Ankara

Evlatlarının son görüldükleri yerin HDP İl Başkanlığı olduğunu söyleyerek 3 Eylül 2019’da evlat nöbeti başlatan aileler, HDP Genel Başkanı Mithat Sancar’ın, “PKK ile hiçbir ilişkimiz yok” sözlerine de Akit aracılığıyla cevap verdi. Sancar’ın sözlerini samimi bulmayan ve “PKK da HDP de birdir” diyen aileler, Akit aracılığıyla “PKK ile ilişkiniz yoksa gelin bize destek verin” çağrısı yaptı.

Evimin duvarına çarpı işareti koydular

Evladını PKK’dan istediği için HDP’liler tarafından hedef gösterilen ve Diyarbakır’daki evinin duvarına çarpı (X) işareti konulan acılı anne Ayşegül Biçer, “Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukların çoğu, en son HDP binasında görüldü. Onların aracılığıyla kaçırıldıklarını biliyoruz. PKK ile ilişkilerini yeni bitirdilerse o ayrı ama şimdiye kadar yaptıkları yanlarına kâr mı kalacak? Diyarbakır annelerini eylemden vazgeçirmek için türlü türlü oyunlar oynadılar. Aileleri tehdit ettiler. Benim evimin duvarına çarpı koydular. PKK ile ilgili eleştirel hiçbir şey demediler, şehitlerimiz olduğunda PKK’yı kınamadılar. Bu açıklamanın da karşılığı yok” dedi.

Bütün kışı HDP İl Başkanlığı önünde geçirdiklerini aktaran acılı baba Süleyman Aydın ise şunları söyledi: “Madem PKK ile ilişkiniz yok. Bizim çocuklarımızı istememize neden karşısınız? Sözlerinizde samimiyseniz, buraya gelir bizi desteklersiniz, çocuklarımızı PKK’dan istersiniz. Bütün kışı burada geçirdik. Her defasında söyledik PKK ile ilişkiniz yoksa gelin bizi destekleyin. Hep karşılıksız kaldı çağrılarımız. Biz onlara inanmıyoruz. HDP’li vekiller bizimle ilgili tek bir şey söylemedi.”

PKK da HDP de birdir

Aylardır HDP önünde evladının yolunu gözleyen annelerden Zümrüt Salim, “Oğlumu HDP dağa gönderdi. Buradaki aileler boşuna evlatlarını HDP’den istemiyor. Bir bildikleri var. HDP’yi sorumlu tutuyoruz çünkü çocuklarımızı kandıran, dağa gönderen kendileri. Çocuklarımızı dağa gönderenlerin PKK ile nasıl ilişkisi olmazmış” dedi. 6 yıl önce kaçırılan oğlu için nöbet tutan anne Necibe Çiftçi de "Bir oğlumu dağa kaçırdılar, onu arayan bir diğer oğlumu şehit ettiler. Oğlumu HDP’den almadan gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Vatani görevine giderken PKK'lı teröristlerin otobüsten indirip kaçırdığı oğlu Müslüm için eylem yapan annelerden Songül Altıntaş ise şunları söyledi: "PKK, HDP birdir, ikisi de aynıdır. HDP burada PKK'yı destekliyor, PKK da dağda onları destekliyor. Oğlumu PKK'dan da HDP'den de istiyorum.”