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PKK için gelen eski Alman askerinin cezası kesildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PYD/YPG saflarına katılmak için askeri yasak bölgeden, Suriye'ye geçmek isterken yakalanan ve 4 yıl Alman ordusunda görev yaptığı öğrenilen Patrick Kraicker (28), 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:09
PKK için gelen eski Alman askerinin cezası kesildi

Silopi ilçesinde bulunan askeri yasak bölgeden Suriye'ye geçmeye çalışan Alman vatandaşı Patrick Kraicker, geçen 14 Mart'ta askerler tarafından yakalandı.

Alman Ordusu'nda 4 yıl görev yapmış

 

Gözaltına alındıktan sonra polise teslim edilen Kraicker, Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda 4 yıl Alman ordusunda görev yaptığını belirtti.

Teröristlik yapmak için geldiğini itiraf etti

İfadesinde, Suriye'ye geçip, terör örgütü PYD/YPG saflarında teröristlik yapmak istediğini itiraf eden şüphelinin, daha önce de havayolu ile 2 kez Türkiye'ye geldiği tespit edildi.

Türkiye'de birçok yeri gezmiş

Türkiye'de birçok yeri gezdiği belirtilen şüphelinin, Suriye'de faaliyetlerde de bulunduğu belirlendi.

Tutuklanmıştı


Elindeki dijital malzemelerden PKK terör örgütünün Suriye kolu olan terör örgütü PYD/YPG ile bağlantısı tespit edilen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, Terör Suçları Soruşturma Savcılığınca ifadesi alınan Kraicker, daha sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanmıştı.

6 yıl 3 ay hapis cezası



Önce Şırnak T Tipi Cezaevi'nde kalan daha sonra Elazığ'daki cezaevine nakledilen Patrick Kraicker, bugün 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılarak son savunmasını yaptı.

Yapılan yargılama sonucu Kraicker, terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 07:09
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