PKK gazetesi, teröristbaşı Apo'nun sözlerini çarpıttı! CHP'nin adayına tam destek verdi

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2015 yılındaki 'Çözüm Süreci' döneminde bölücü terör örgütüne "silah bırakın" çağrısında bulunan ancak sözünü dinletemeyen teröristbaşı Abdullah Öcalan ile PKK ve onun siyasi uzantısı HDP arasındaki çatlak artık ayan beyan ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK'nın yayın organı olan Yeni Özgür Politika isimli sözde gazeteye konuşan PKK elebaşları ve HDP'li isimler,"HDP'liler seçimde tarafsız kalmalı" açıklaması yapan teröristbaşı Apo'nun sözlerini çarpıtma telaşına düştü.

Teröristbaşı Öcalan'ın sözlerini çarpıttılar

Teröristbaşı Öcalan'ın sözlerini çarpıtan PKK gazetesi "Öcalan: HDP kendi kararını verir" başlığıyla gerçekdışı bir habere imza atarak teröristbaşının sözlerini örtbas etti. Açıklamayı Öcalan'ın avukatlarına dayandıran sözde gazete, mektuptaki "HDP'liler tarafsız kalmalıdır" ifadesini vermedi.

PKK elebaşı: İmamoğlu'nun kazanması yeni bir siyasi süreci başlatır

Sözde gazeteye konuşan terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık, AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak HDP, İYİ Parti ve CHP'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Bayık, Öcalan'ın taleplerinin mümkün olmadığını söyledi ve "İmamoğlu'nun kazanması Türkiye'de yeni bir siyasi dönem başlatır" açıklamasında bulundu.

"Seçim stratejimiz aynı"

Bir diğer haberinde ise HDP'nin açıklamalarını veren sözde gazete, partinin "Stratejimiz aynı" açıklamasını başlığa taşıyarak, teröristbaşı Apo ile HDP ve PKK arasındaki çatlağı gözler önüne serdi.

İşte terör örgütü PKK'nın sözde gazetesinin bugünkü manşeti: