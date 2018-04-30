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PKK eylem yapacaktı, jandarma imha etti!

Elazığ-Tunceli karayoluna 300 metre uzaklıkta 2 tüp içerisine hazırlanarak ağaçlık alana saklanan 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı, jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu bulunarak imha edildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:46
PKK eylem yapacaktı, jandarma imha etti!

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK'nın eylem yapmak için patlayıcı depoladığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Elazığ-Tunceli yolunda bulunan Kovancılar ilçesi Soğukpınar köyü Kamışlıdere mevkisinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

100 KİLOGRAMLIK EYP

 

Güvenlik güçleri yaptığı aramada, teröristler tarafından 2 tüp içerisine yerleştirilmiş alüminyum tozu ve amonyum nitratla hazırlanmış 100 kilogramlık tahrip gücü yüksek EYP'nin saklandığı yeri buldu. Çevre güvenliğini alan ekipler, bomba imha uzmanına haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, EYP'yi imha etti.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 19:46
  1. Elazığ
  2. Jandarma
  3. el yapımı patlayıcı
  4. PKK
  5. Tunceli

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