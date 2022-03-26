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Gündem PKK'da çözülme: Bir terörist daha teslim oldu
Gündem

PKK'da çözülme: Bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muğla, Batman, Gaziantep ve Hatay emniyet müdürlüklerince yürütülen ikna çalışması sonucu bir PKK'lı örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 09:45:00 - 2022-03-26 09:48:45
PKK'da çözülme: Bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muğla, Batman, Gaziantep ve Hatay emniyet müdürlüklerince yürütülen ikna çalışması sonucu bir PKK'lı örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin 2011'de terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 19'a yükseldi.

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