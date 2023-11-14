PKK elebaşılarından Sabri Ok'un yeğenine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kadro!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeni bir skandala imza attığı ortaya çıktı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre Soyer, daha önce HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadro verilen ve 2019'da terör suçlamasıyla gözaltına alınan Selda Aydın Baran'ı İzmir'e transfer etti. Selda Aydın Baran'ın, PKK elebaşı Sabri Ok'un yeğeni olması kirli ittifakı kanıtladı.

Geçtiğimiz yerel seçimde HDP ile ittifak edip kazandığı belediyelerde terör şüphelilerini işe alan CHP'liler, terör sevici ortaklarına diyet ödemeye devam ediyor.

PKK'lı Sabri Ok'un yeğeni Selda Aydın Baran'ın İzmir'e gelmeden önce HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

2019'da terör örgütü PKK'ya destek verdiği gerekçesiyle HDP'li Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı görevden alınmış, belediyeye de kayyum atanmıştı. O dönem, yapılan operasyonlarda Sabri Ok'un yeğeni olan Selda Aydın Baran da gözaltına alınanlar arasındaydı.

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Açığa alındıktan sonra göreve dönen Selda Aydın Baran'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne transfer olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerde kuracağı ittifakı açık açık kanıtladı.

Baran'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı'na bağlı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde eğitmen kadrosuyla görev yaptığı anlaşıldı.

Selda Aydın Baran'a verilen görev, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan benzer skandalı da hatırlattı.

Daha önce Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi'nde başkan yardımcısı iken önce Çiğli Belediyesi'ne geçiş yapan Mustafa Demir, Tunç Soyer tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınmıştı.

Selda Aydın Baran gibi Sosyal Projeler Dairesi'nde görev verilen Mustafa Demir, geçtiğimiz yıl PKK'nın mali yapılanma yöneticisi olduğu suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı operasyon kapsamında tutuklanmıştı.