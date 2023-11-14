  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O iddia, Türkiye gündemine bomba gibi düştü! Ali Yerlikaya korkusu bacayı sardı! O karanlık isim, İstanbul’daki en büyük faaliyetini durdurma kararı aldı

Her tahmini tutan Kolçak hemen karşısına geçip duyurdu: Gram altın o tarihte 3 bin lira olacak

Arap ülkelerinden skandal “Filistin” kararı! Yok artık daha neler

Gazze’de şehir çatışmaları başladı Hamas yeni video paylaştı! İsrail askerleri kaçacak delik arıyor

Ersan Şen’den şok eden karar! Yuh artık be, yuh

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alan BAE'den beklenmedik karar! ABD ile anlaştılar

ABD basını: İsrail ve Hamas esir takası konusunda anlaşmaya varmak üzere

Dilan Polat sonrası yeni gelişme! Donsuz ve arsızlar gözaltına alında

‘Sarallar’ çetesi çökertildi

Şimdi de tünelde mahsur kaldılar! Ekrem varsa arıza var
Gündem PKK elebaşılarından Sabri Ok'un yeğenine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kadro!
Gündem

PKK elebaşılarından Sabri Ok'un yeğenine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kadro!

Yeniakit Publisher
2023-11-14 17:20:00 - 2023-11-14 17:32:25
PKK elebaşılarından Sabri Ok'un yeğenine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kadro!

CHP yerel seçimde ittifak ettiği terör sevici HDP'ye diyet borcu ödemeyi sürdürüyor.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeni bir skandala imza attığı ortaya çıktı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre Soyer, daha önce HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadro verilen ve 2019'da terör suçlamasıyla gözaltına alınan Selda Aydın Baran'ı İzmir'e transfer etti. Selda Aydın Baran'ın, PKK elebaşı Sabri Ok'un yeğeni olması kirli ittifakı kanıtladı.

Geçtiğimiz yerel seçimde HDP ile ittifak edip kazandığı belediyelerde terör şüphelilerini işe alan CHP'liler, terör sevici ortaklarına diyet ödemeye devam ediyor.

PKK'lı Sabri Ok'un yeğeni Selda Aydın Baran'ın İzmir'e gelmeden önce HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

2019'da terör örgütü PKK'ya destek verdiği gerekçesiyle HDP'li Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı görevden alınmış, belediyeye de kayyum atanmıştı. O dönem, yapılan operasyonlarda Sabri Ok'un yeğeni olan Selda Aydın Baran da gözaltına alınanlar arasındaydı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2024 yerel seçimi için HDP ittifakına kapı açtılar!

Açığa alındıktan sonra göreve dönen Selda Aydın Baran'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne transfer olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerde kuracağı ittifakı açık açık kanıtladı.

Baran'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı'na bağlı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde eğitmen kadrosuyla görev yaptığı anlaşıldı.

Selda Aydın Baran'a verilen görev, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan benzer skandalı da hatırlattı.

Daha önce Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi'nde başkan yardımcısı iken önce Çiğli Belediyesi'ne geçiş yapan Mustafa Demir, Tunç Soyer tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınmıştı.

Selda Aydın Baran gibi Sosyal Projeler Dairesi'nde görev verilen Mustafa Demir, geçtiğimiz yıl PKK'nın mali yapılanma yöneticisi olduğu suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı operasyon kapsamında tutuklanmıştı.

HEDEP'ten Özgür Özel'e mesaj var!
HEDEP'ten Özgür Özel'e mesaj var!

Siyaset

HEDEP'ten Özgür Özel'e mesaj var!

Özgür Özel'den 'ön seçim' kıvırması! 'Namus' sözünü çiğnedi...
Özgür Özel'den 'ön seçim' kıvırması! 'Namus' sözünü çiğnedi...

Sosyal Medya

Özgür Özel'den 'ön seçim' kıvırması! 'Namus' sözünü çiğnedi...

Şimdi yalancı Deniz Zeyrek açıklasın! Ne karşılığında o yalanı ortaya attın?
Şimdi yalancı Deniz Zeyrek açıklasın! Ne karşılığında o yalanı ortaya attın?

Siyaset

Şimdi yalancı Deniz Zeyrek açıklasın! Ne karşılığında o yalanı ortaya attın?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23