PKK elebaşı sapık Duran Kalkan, muhalefete destek istedi

Türkiye 14 Mayıs seçimleri öncesi adeta bir yol ayrımında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarına son vermek için bir araya gelen muhalefetin en büyük destekçilerinden biri, yıllardır Türkiye'de kan ve gözyaşına sebep olan terör örgütü PKK oldu.

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan iğfal ettiği kızlardan vakit ayırarak peş peşe açıklamalar yaptı. Kalkan muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesini istedi.

PKK elebaşları Murat Karayılan, Bese Hozat, Cemil Bayık, Mustafa Karasu ve Sabri Ok'tan sonra teröristbaşı Sapık Duran Kalkan'dan da açıklama geldi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'na daha önce de destek isteyen PKK elebaşı Duran Kalkan, çağrılarını yineledi.

MİT'e talimat verildiğini, tüm PKK elebaşlarının ortadan kaldırılmak istendiğini ifade eden PKK'lı terörist Duran Kalkan, bu nedenle muhalefeti destekleyeceklerini söyledi.

PKK'da MİT korkusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarda kalması durumunda PKK'nın daha zor günler geçireceğini işaret eden PKK elebaşı Duran Kalkan, şunları söyledi:

Biz bütün özgürlükçü ve demokratik güçleri destekliyoruz. AKP-MHP faşizmini yıkacağız. Bu faşizm yıkılacak. Bunu herkes de söylüyor, biz de söyledik. Tecridi kaldıracağız.

AKP-MHP, MİT'i seferber etmiş. PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber olmuşlar. Oradan alacakları sonuçla 14 Mayıs'ı kazanmak istiyorlar. Bu çok açık.

Kandil muhalefete akıl veriyor

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin desteklediği muhalefete akıl da veren PKK elebaşı, "Temel gündeminiz AKP ve MHP'yi yıkmak olsun." dedi.