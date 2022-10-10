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Gündem PKK elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden hadsiz sözler! Hadi len oradan
Gündem

PKK elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden hadsiz sözler! Hadi len oradan

Hakkari Yüksekova'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş düzenleyen HDP'li grup, polis müdahalesi sonrasında dağıldı. Gösteri sırasında açıklama yapan Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP'li vekil Ömer Öcalan, burada yaptığı konuşmada skandal açıklamalara imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 11:31:00 - 2022-10-10 12:00:13
PKK elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden hadsiz sözler! Hadi len oradan

Hakkari Yüksekova'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş düzenleyen HDP, polisin uyarılarına rağmen yürüyüşü iptal etmeyince gergin anlar yaşandı. 

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP'li vekil Ömer Öcalan, burada yaptığı konuşmada skandal açıklamalara imza attı.

"Polis teşkilatının yapılanmasında rol oynayacağız"

"Polis teşkilatı yapılanmasını yeniden yapacağız" diyen ve PKK'nın resmi sözcülüğünü yapan HDP'li Ömer Öcalan'ın bu sözleri sosyal medyadan da tepki çekti.

 

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Rabia Zafer

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