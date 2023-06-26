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Gündem PKK elebaşı 'Öcalan'a af' çağrısı! RTÜK harekete geçti
Gündem

PKK elebaşı 'Öcalan'a af' çağrısı! RTÜK harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-06-26 01:25:00 -
PKK elebaşı 'Öcalan'a af' çağrısı! RTÜK harekete geçti

Tele1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizen sözlerine RTÜK kayıtsız kalmadı.

Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'a methiyeler dizdi.

Merdan Yanardağ'ın Öcalan'a yönelik güzellemelerine ise sosyal medyadan tepki yağdı.

"Gerekli inceleme başlatılmıştır"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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