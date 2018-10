PKK ekiyor ABD koruyor

Terör örgütü PKK'nın Suriye'de etkin olduğu bölgelerde onbinlerce dönüm arazi uyuşturucu tarlalarına dönüştürüldü. PKK'nın Rakka, Haseke ve Deyrizor'da arazilerini zorla ellerinden alıp zehir tarlasına dönüştürdüğü bölge halkı, Yeni Şafak'a konuştu. PKK'nın işgal ettiği bölgelerdeki zehir tezgahı ve uyuşturucu trafiğini anlatan arazi sahipleri, önemli bilgiler verdi.

Bağımlı yapıp örgüte katıyorlar

Rakka'da 120 hektar arazisi PKK-ABD ittifakı tarafından gasp edilen Enver Rüşdi, tüm işgal bölgelerinde uyuşturucunun satılıp içilmesinin özel bir proje dahilinde teşvik edildiğini söyledi. Rakka, Tel Abyat, Haseke ve Deyrizor'da market, kırtasiye ve eczanelerde uyuşturucu satışı yapıldığını, PKK’nın uyuşturucuyu örgüte militan kazandırma amacıyla kullandığını belirten Rüşdi, “Gençler önce bağımlı hale getiriliyor, sonra da PKK saflarına katılıyor” dedi.

Tarlalar ABD korumasında

Savaş öncesi rejimin tarım araştırma merkezleri olan bölgelerle onlarca mera ve binlerce dönüm alana hint keneviri ekildiğini anlatan Enver Rüşdi, çevrede de PYD kontrol noktaları kurulduğunu söyledi. Rüşdi, Rakka, Haseke ve Tel Abyat’ta ABD üslerine yakın noktalarda bulunan Haşişe, Dimeşkiye, Ali Beciriye ve Mezret El Rabia'daki 4 büyük uyuşturucu ekili alana kimsenin yaklaştırılmadığını, bazen ABD zırhlılarının gelip burada bir süre PKK’lılarla kaldıklarını söyledi.

Trafiği Roni kod adlı PKK’lı yönetiyor

Tel Abyatlı Avukat Muhammed Said de PKK-ABD işgalindeki bölgelerde devam eden zehir trafiğiyle ilgili şu bilgileri verdi: “PKK’nın Aynel Arab kadrosunda yönetici durumda olan 'Roni' kod adlı terörist 2017'de uyuşturucu sektörünün sorumlusu olarak önce Tel Abyat’a, sonra da Rakka’ya gönderildi. Onun altında ise Abdo Hayyad, Reşad Kürdo ve Lokman Saher isimli PKK’lı teröristler var. Zehiri özellikle ÖSO bölgeleriyle Arap ve Türkmen kitleler arasında yaymak için özel gayret sarfediyorlar. Münbiç-Cerablus hattından bölgeye sevkiyat yapılıyor.”

Merkez Rakka

PKK’nın 120 hektar arazisine el koyduğu Rakkalı Enver Rüşdi, şu bilgileri verdi: “Örgüt, 2012-2017 yılları arasında Afrin’i Ortadoğu’nun en büyük uyuşturucu yetiştirme ve işleme merkezine dönüştürdü. Zeytin Dalı Harekatı ile bölgeden kaçan zehir tacirlerinin bir kısmı Haseke ve Tel Abyat’a gitti, büyük çoğunluğu ise Rakka’ya gaeldi. Sanayi bölgesinde onlarca işletme uyuşturucu fabrikasına dönüştürül. Suriye, Irak, Lübnan, İran, Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa’ya sevk edilecek uyuşturucunun yetiştirilmesi, işlenmesi ve sevkiyatı ile ilgili Rakka yeni merkez oldu.”

Lübnanlı barondan büyük destek

Tel Abyatlı Muhammed Said, Lübnanlı uyuşturucu baronu Nuh Zuayter’in Rakka merkezli uyuşturucu faaliyetlerine destek verdiğini söyledi. Said, uyuşturucunun bir kısmını Rakka-Selemiyye-Humus-Kusayr güzergahından Lübnan’a götüren Lübnanlı baronun daha sonra bu zehri Arap ülkeleri ve Avrupa’ya pazarladığını söyledi. Said, “PKK’nın bir diğer uyuşturucu ihraç kanalı, Mihraç Ural’ın Lazkiye-Tartus hattında yürüttüğü hat. Lazkiye-İtalya hattında 15 yılı aşkın süredir devam eden zehir ticaretinin en büyük ortakları ise Beşşar Esed’in kuzenlerinden Rami ve Hafız Mahluf kardeşler.”

Kaynak: Yeni Şafak