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Gündem PKK bayrağına sesiz kalanlara uzaklaştırma
Gündem

PKK bayrağına sesiz kalanlara uzaklaştırma

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece’deki parkın yenilenmesinden sorumlu olduğu belirlenen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürünün görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:21:00 -
PKK bayrağına sesiz kalanlara uzaklaştırma

Valilik açıklamasında, Küçükçekmece Belediyesi’nin İstasyon Mahallesi’nde bulunan Atatürk Parkı’nda tamamlanan yenileme çalışmaları neticesinde bazı yer döşemelerinde “PKK terör örgütü sembol ve renklerinin kullanıldığı” yönünde ihbar ve şikayet yapıldığı kaydedildi. Söz konusu materyallerin Kaymakamlıkça kaldırıldığı belirtilen açıklamada, “Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı (S.G.) ile Park ve Bahçeler Müdürü (Ş.M.) görevinden uzaklaştırılmıştır” denildi.

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