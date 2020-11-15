PKK Avrupa’ya IBAN numarası yolladı

Göksel Çağlav Ankara

İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarıyla ağır kayıplar veren terör örgütü, hem ekonomik, hem de insani açıdan kayıplarını gideremez duruma düştü. Batılı ülkelerden de eskisi gibi destek alamayan PKK, pandemi dönemini kullanarak Avrupa’daki yandaşlarından ve terör sevicilerden para dilenmeye başladı. Medya yapılanması üzerinden başlattığı kampanyalarla “Rojova için solunum cihazları kampanyası” adı altında IBAN numarası vererek para toplamaya çalışan PKK, “Cihazların Rojava’ya ulaştırma masrafı da dahil tanesi 23 bin Euro’dur. 100 adet cihaz için toplamda 2 milyon 300 bin Euro gerekmektedir” duyurusunu yaptı. Toplanan paraların nerede nasıl harcanacağının garantisini veremeyen örgütün, solunum cihazı değil de parasını istemesi, uzmanlarca paralarla silah ve paralı asker toplama çabasına düştüğü şeklinde yorumlanıyor.

Zulüm ettiği vatandaşlar adına istiyor

Terör örgütü PKK, Avrupa’dan para istediği Rojova’da işgal ettiği topraklardaki halkı evlerinden etmiş, bir çoğunu göçe zorlamış, kendi görüşlerini savunmayanlara işkenceler yapmıştı. Şimdi ise bu insanlar üzerinden yardım kampanyaları düzenleyerek örgütü ekonomik çıkar sağlamaya çalışıyor. Terör örgütünün medya organlarında yer alan duyuruda şu ifadeler kullanılıyor: “Tüm dünyada olduğu gibi virüs Rojava’da da yayılıyor. Virüsle mücadele için sağlık sistemi altyapısı yetersiz ve teçhizat eksiktir. Virüse yakalanan ve bu ağır hastalığın etkisinde olan insanların tedavisinde solunum cihazları en gerekli ekipmanlardır. Bu cihazlar Rojava’da eksiktir ve acil ihtiyaç duyulmaktadır. İlk etapta 100 adet cihazın temin edilip acilen Rojava’ya ulaştırılması gerekmektedir. Aksi takdirde ölümler çok artacaktır.” Solunum cihazı kampanyasını Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde yeni kurduğu sözde sivil toplum örgütleri üzerinden yapan, IBAN numarası ve iletişim bilgilerini de veren PKK, ABD’de olduğu gibi bir çok Avrupa ülkesinde de terör örgütü listesinde. Ancak terör örgütü buralarda durmadan isim değişikliği yaparak örgütle alakası yokmuş gibi faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.