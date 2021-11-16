PKK adını bile anmadı! Osman Öcalan koronadan öldü

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Terörist başı Abdullah Öcalan’ın, “Dengesiz ve kullanılmaya müsait. İhanetçi olsa bile öldürmeyin” talimatı verdiği Osman Öcalan’ın ölümünün ardından terör örgütü PKK’nın malum siteleri adını bile anmadı. Kardeşi Mehmet Öcalan, Osman Öcalan’ın cenazesinin Türkiye getirilmesini istediklerini, İmralı’da tutuklu bebek katilinin talimatları doğrultusunda ne yapacaklarına karar vereceklerini söyledi. Ancak Irak’taki haber siteleri Osman Öcalan’ın Erbil’e bağlı Pirmam’da bulunan Abdulhadi Mezarlığı’nda toprağa verildiğini iddia etti.

PKK, vizyonsuzlukla suçladı

1986’da PKK’nın merkez komitesine, 1990’larda ise PKK’nın üst düzey komitesine katılarak PKK’nın sözde yöneticileri arasında yer alan Öcalan 2000’lerin başında PKK’dan ayrılmıştı. Akit’e konuşan Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, “Osman Öcalan, PKK/KCK’nın ABD’nin başını çektiği bazı ülkelerle çıkarlarının örtüştüğünü hiçbir zaman anlayamadı. Bu nedenle örgüt içinde vizyonsuzlukla suçlandı. PKK’nın elde ettiği gelirleri kendisi için kullanmak istemesi ise örgütten uzaklaştırılmasına sebeb olmuştu” dedi.