Pjanic, İstanbul'da kalacak ama...

Sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralanan Miralem Pjanic, siyah - beyazlı taraftarlarda büyük heyecan oluşturmuştu. Bosnalı futbolcu, beklentilerin altında kalınca camiada hayal kırıklığı oluşturmuştu. Pjanic'in geleceği merakla beklenirken, Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı da belli oldu. Barcelona'nın istemediği yıldız futbolcunun İstanbul planı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı ve büyük beklentiler içine girdiği Miralem Pjanic, birçok kez sakatlanarak forma istikrarı sağlayamadı. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Barcelona'dan Beşiktaş'a transferi sonrasında tüm dünyada yankı uyandıran Miralem Pjanic, siyah - beyazlı taraftarların beklentisinin altında kalmıştı. Fransız basını, yıldız orta saha oyuncusunun gelecek planını duyurdu.

İSTANBUL'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Haberde; sezon sonunda Barcelona'ya döneceğini açıklayan Pjanic için Katalan ekibinin yıldız futbolcuyla devam etmek istemediği yazılırken, Boşnak yıldızın kariyerine İstanbul'da devam etmek istediği bildirildi.

GALATASARAY İLE ADI ANILDI

Miralem Pjanic'in adı, bir dönem Galatasaray'la da anılıyordu ancak herhangi resmi bir gelişme yaşanmamıştı.

BEŞİKTAŞ KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Beşiktaş'ın istikrarsız performansı nedeniyle yıldız futbolcunun bonservisi için herhangi bir girişim yapmayı düşünmediği aktarıldı.

İTALYA'DAN İSTENİYOR

Pjanic için İspanya defterinin kapandığı vurgulanırken, yıldız futbolcu için Serie A'dan talipler olduğu vurgulandı.