Pizza tadında hamursuz nefis kiş tarifi

Klasik kişler az çok ülkemizin güzide mutfağına girmeyi başardı. Bu tarifleri farklı ussullerde yapmak ve yeni tatlar denemek isteyenler olarak, ''kiş''e bambaşka bir boyut kazandırdık. İşte o tadına doyum olmayacak pizza kiş tarifi..

Malzemeler

1 yeşil biber

2 domates

10 dilim sucuk

150 gr kaşar peyniri

1 türk kahvesi fincanı mısır

1 çay bardağı mantar

3 yumurta

5 yemek kaşığı un

yarım çay bardağı sıvıyağ

2 yemek kaşığı yoğurt

tuz, karabiber

Yapılışı

Önce yumurta ve tuzu bir miktar çırpın. Yoğurt, sıvıyağ, un ve baharatları içine ekleyip çırpmaya devam edin.

Kalan malzemeleri de küçük küçük kesip harca ekleyin.

Malzemeler farklılık göstereceği için çok sıvı olması durumunda, galeta unu ekleyebilir ya da bir yumurtayı tariften çıkarabilirsiniz.

Bir kek ya da turta kalıbını yağlayarak harcı içerisine boşaltın.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 35 - 40 dakika kadar pişirin.

Şimdiden afiyet olsun..