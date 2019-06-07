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Pizza tadında hamursuz nefis kiş tarifi

Bu lezzeti tekrar tekrar denemek isteyeceksiniz..

07 Haziran 2019 Cuma 11:14
Pizza tadında hamursuz nefis kiş tarifi

Klasik kişler az çok ülkemizin güzide mutfağına girmeyi başardı. Bu tarifleri farklı ussullerde yapmak ve yeni tatlar denemek isteyenler olarak, ''kiş''e bambaşka bir boyut kazandırdık. İşte o tadına doyum olmayacak pizza kiş tarifi..

Malzemeler

  • 1 yeşil biber
  • 2 domates
  • 10 dilim sucuk
  • 150 gr kaşar peyniri
  • 1 türk kahvesi fincanı mısır
  • 1 çay bardağı mantar
  • 3 yumurta
  • 5 yemek kaşığı un
  • yarım çay bardağı sıvıyağ
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • tuz, karabiber

Yapılışı

Önce yumurta ve tuzu bir miktar çırpın. Yoğurt, sıvıyağ, un ve baharatları içine ekleyip çırpmaya devam edin.

Kalan malzemeleri de küçük küçük kesip harca ekleyin.

Malzemeler farklılık göstereceği için çok sıvı olması durumunda, galeta unu ekleyebilir ya da bir yumurtayı tariften çıkarabilirsiniz.

Bir kek ya da turta kalıbını yağlayarak harcı içerisine boşaltın.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 35 - 40 dakika kadar pişirin.

Şimdiden afiyet olsun..

 

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 12:40
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