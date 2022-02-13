Pizza hamuru: Mayasız pizza hamuru nasıl yapılır? Evde pizza hamuru tarifi

Mayasız hamurdan pizza tarifi

Malzemeler

Hamuru için;

1 adet yumurta

1 su bardağından biraz eksik yoğurt

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Sosu için;

3 yemek kaşığı ketçap

1 tatlı kaşığı kekik

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için;

Kaşar peyniri rendesi

Sucuk

Sosis

Kırmızı biber

Zeytin

Çeri domates

Haşlanmış mısır

Tepsi ölçüsü:30 cm

Mayasız hamurdan pizza tarifi nasıl yapılır?

Hamuru için yoğurma kabına yumurta, yoğurt ve sıvı yağı alarak malzemeleri tel çırpıcı ile karıştıralım. Tuz, toz şeker ve kabartma tozunu da ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Unu da yavaş yavaş ekleyelim ve hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Yumuşak bir kıvam alan hamurumuzu 2 tane pişirme kağıdı arasına alalım. Elimizle üzerine biraz bastırdıktan sonra merdane yardımı ile hamurumuzu genişletelim. Tepsi boyutuna gelen hamurumuzun üzerinden pişirme kağıdını alalım, tereyağı ile yağladığımız fırın tepsisine yerleştirelim. Ben bu aşamada 30 cm boyutunda yuvarlak bir tepsi kullandım ancak siz aynı boyutta farklı bir tepside kullanabilirsiniz. Bir çatal yardımı ile hamurumuzun üzerine delikler açalım. Pizzamızın sosu için uygun bir kap içerisine ketçap, kekik ve sıvı yağı alalım. Malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Bu aşamada dilerseniz domates sosu da kullanabilirsiniz. Hazırladığımız pizza sosumuzu hamurumuzun üzerine bolca sürelim. Sosumuzu sürdükten sonra üzerine kaşar peyniri rendesini serpelim. Ardından dilediğimiz malzemeler ile pizzamızı lezzetlendirelim. Bu tarifte dilimlenmiş sucuk, sosis, kırmızı kapya biber, zeytin, çeri domates, konserve mısır kullanıldı. Hazırladığımız pizzamızı önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25 dakika pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda pişen pizzamızı fırından alalım ve dilimleyerek servis edelim.

Bayat ekmek pizzası nasıl yapılır?

Malzemeler

2 bayat ekmek

2 su bardağı süt

4 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için;

1 çorba kaşığı salça

1 adet 250 g sucuk

2 domates

1 kase kaşar peyniri rendesi

Tuz, kekik

Bayat ekmek pizzası nasıl yapılır?

Bayat ekmekleri küçük doğruyoruz. 1 kapta sütü, yumurtaları, sıvı yağı, kabartma tozunu karıştırıyoruz. İçine ekmekleri ilave edip hamur gibi yoğuruyoruz. Fırın tepsisini yağlıyoruz. Hamuru pizza hamuru döşer gibi tepsiye döşüyoruz. 1 kasede salçayı su ile karıştırıp hamurun üzerine döküyoruz. Üzerine minik kesilmiş domateslerimizi, sucuklarımızı evimizde hangi malzeme varsa ekliyoruz. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirimizi serpiyoruz ve arzuya bağlı baharatları ekliyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırına verip pişiriyoruz. Afiyet olsun.