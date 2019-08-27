Piyasaya sahte dolar süren zanlılara gözaltı
Zonguldak’ta piyasaya sahte dolar sürdüğü tespit edilen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.27 Ağustos 2019 Salı 14:19
Zonguldak’ta piyasaya sahte dolar sürdüğü tespit edilen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte dolar süren kişilerin Alaplı’ya geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada, 100 dolarlık sahte banknotları piyasaya sürmeye çalışan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 100 dolarlık 22 adet sahte banknot ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı soruşturmada, zanlıların Ereğli’de piyasaya sahte dolar sürdükleri belirlendi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlamasının ardından adliyeye sevk edildi.
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