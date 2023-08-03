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Otomotiv Piyasaya çıkmadan zamlandı! İşte Dacia Spring fiyat listesi
Otomotiv

Piyasaya çıkmadan zamlandı! İşte Dacia Spring fiyat listesi

Yeniakit Publisher
2023-08-03 22:10:00 -
Piyasaya çıkmadan zamlandı! İşte Dacia Spring fiyat listesi

Dacia Spring Türkiye'de satışa çıkmadan zamlandı. İşte yeni fiyat listesi...

Geçtiğimiz yılın sonlarında duyurulan ve birkaç gün önce tanıtımı yapılan Dacia Spring daha satışa başlamadan zam yedi. Renault’un yan markası olarak kullanıcılarla buluşan Dacia, Ağustos ayı için fiyat listelerini güncelledi. Artan kur karşısında yapılan her fiyat listesi güncellemesi beraberinde yeni zamları da getiriyor. Ancak şaşırtıcı olan birkaç gün önce fiyatı açıklanan Dacia Spring’in de zamdan etkilenmiş olması. İşte Dacia Spring fiyatı ve diğer Dacia modellerinin fiyat listesi detayları…

Yeni zam haberine rağmen Türkiye’nin hala en ucuzu

Hem Avrupa’da hem de Türkiye’de oldukça ilgi gören Dacia Spring uygun fiyatı ve elektrikli olması ile ön plana çıkıyor. Dacia ailesinin ilk elektrikli otomobili olmasının yanı sıra Türkiye ve Avrupa’nın en ucuz elektrikli otomobili de olması en çok satanlar listesinde birinci sıraya kolaylıkla çıkma beklentisi doğuruyor. Ancak Spring piyasaya yeni sürülmüşken zam yedi. İşte Dacia modelleri güncel fiyat listesi ve Dacia Spring güncel fiyat listesi:

Dacia Sandero


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Kaynak: Shiftdelete

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