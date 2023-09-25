Piyasanın verisi tamam ya ilerisi?

Merkez bankalarının yoğun toplantı trafiğinin ardından piyasaları göreceli olarak daha sakin bir hafta bekliyor olsa da gündemde önemli konu başlıklarının bulunması hareketliliğin yüksek seyretmesine neden olabilir. Bu kapsamda içeride kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Cuma günü Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne dair güncelleme yapması bekleniyor.

Notta değişiklik olur mu?

Mevcut durumda Türkiye’nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altı olan B seviyesinde yer alırken görünümü ise negatifte. Notta bir değişiklik yapılması beklenmezken görünümün yukarı revize edilme ihtimali yüksek. Fitch yaptığı güncellemede Türkiye’nin kredi notunu sabit tutmuş görünümünü ise yukarı revize etmişti.Haftanın en önemli makroekonomik verisini ise Cuma günü açıklanacak olan ABD PCE endeksi oluşturuyor.

Yaklaşık iki hafta önce açıklanan TÜFE rakamı %3,6 olan piyasa beklentisini aşarak yıllık bazda %3,2’den %3,7’ye yükselmişti. Dolayısıyla bir diğer enflasyon göstergesi olan PCE endeksinin de aynı doğrultuda hareket ederek yükselmesi sürpriz olmayacak.

Ünlü & CO analizine göre; TÜFE rakamında olduğu gibi PCE endeksinin de piyasa beklentisini geride bırakması Fed’in daha fazla faiz artırımına açık kapı bıraktığı içinde bulunduğumuz dönemde varlık fiyatları üzerinde baskı yaşanmasına neden olabilir.

TL ve piyasa görünümü nasıl?

TL: Perşembe günkü PPK toplantısı öncesinde piyasa beklentisinden daha güçlü bir faiz artırımının gelme ihtimali ile 27 seviyesinin altını test eden USD/TL kuru TCMB’nin beklentilere paralel bir adım atması ile yönünü yukarı çevirerek haftayı 27.15 seviyesinin üzerinde noktaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın enflasyonla ilgili olumlu gelişmelerin gelecek yılın ilk çeyreğinde görüleceğini belirterek, mali disiplinle, yapısal reformlarla ekonomiyi her türlü fırtınaya dayanıklı hale getireceklerini ifade etmesini ise atılan adımların desteklenmesi adına önemli olduğunu düşünüyoruz.

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Borsanın ibresi ne yönde?

Borsa İstanbul: Yurt dışı piyasalardan pozitif ayrışarak haftayı %1’lik kazanımla noktalamayı başaran BIST-100 endeksi 8000 puanı da yeniden geride bıraktı. Teknik açıdan bakıldığında endeksin son dört aydır izlediği kuvvetli trende bağlı kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla 8000 puanın üzerinde kalındıkça endeksin bugün itibarıyla bir sonraki direnci olan 8225 puana doğru hareket etmesi beklenebilir. 8000 puanın üzerinde kalınamadığı bir senaryoda ise sırasıyla 7850 ve 7700 puanı destek olarak takip edeceğiz.