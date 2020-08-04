Piyasaların bu hafta gözü altında
Ağustos ayının ilk işlem gününde rekor tazeleyen spot altının temmuz ayındaki değer artışına benzer bir ilerleyiş ortaya koyup koymayacağı merak konusu oldu.
Geçen ay yüzde 11 yükselerek, 2012’den bu yana en büyük aylık kazancını gerçekleştiren altındaki cezbediciliğin temelinde nakit bolluğu ile reel faiz oranlarının düşük seyretmesinin yattığına dikkat çeken analistlere göre COVİD-19 aşısı ile ABD ve Çin arasındaki gerginliğe dair gelişmelerin ağustosta yatırımcıların takibinde olacağını vurguluyor.