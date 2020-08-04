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Ekonomi

Piyasaların bu hafta gözü altında

Ağustos ayının ilk işlem gününde rekor tazeleyen spot altının temmuz ayındaki değer artışına benzer bir ilerleyiş ortaya koyup koymayacağı merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 11:12:00 -
Piyasaların bu hafta gözü altında

Geçen ay yüzde 11 yükselerek, 2012’den bu yana en büyük aylık kazancını gerçekleştiren altındaki cezbediciliğin temelinde nakit bolluğu ile reel faiz oranlarının düşük seyretmesinin yattığına dikkat çeken analistlere göre COVİD-19 aşısı ile ABD ve Çin arasındaki gerginliğe dair gelişmelerin ağustosta yatırımcıların takibinde olacağını vurguluyor. 

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