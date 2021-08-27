Piyasalarda 'Jackson Hole' rüzgarı

Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 190 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,54 azalarak 35.213,12 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,59 azalışla 4.469,81 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 kayıpla 14.945,8 puana düştü.

Nasdaq ve S&P 500 endekslerinin rekorlarının ardından güne yatay seyirle başlayan endeksler, gün içerisinde düşüş kaydetti.

Analistler, yatırımcıların Fed Başkanı Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmayı beklediğini, söz konusu konuşmada para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

Powell'ın yarınki konuşması öncesi bazı bölgesel Fed başkanlarından "şahin" tonda yorumlar geldi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in tahvil alımlarını kısa süre içinde kısmaya başlaması ve programı gelecek yılın başlarında bitirmesi yönündeki çağrısını yineleyerek, "Muhtemelen bu noktada varlık alımlarına ihtiyacımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kansas City Fed Başkanı Esther George da güçlü enflasyon ve devam eden istihdam artışı ile varlık alımlarını azaltmaya başlamak için bir fırsat olduğunu kaydetti.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan ise tahvil alımlarının azaltılması konusunda Fed'in eylül toplantısından sonra bir plan açıklaması ekimde veya kısa süre sonra varlık alımlarının azaltılmasına başlayarak yaklaşık 8 ay sonra bitirmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,6 büyüdü. Yukarı yönlü revize edilen veriye ilişkin beklenti, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,7 büyümesi yönündeydi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 21 Ağustos ile biten haftada 353 bine çıkarak son 5 haftada ilk kez artış kaydetti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına ilişkin gelişmeler ile Afganistan'a dair haber akışının da piyasalar tarafından takip edildiğini belirtti.