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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,59 değer kaybederek 102.082,48 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalarak 254 bin liraya indi

31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:26
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 603,62 puan azalışla 102.082,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 372,59 puan ve yüzde 0,36 artarak 103.058,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 401,27 puan ve yüzde 0,39 düşüşle 102.284,83 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.539,66 puanı, en yüksek 103.066,33 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 değer kaybederek 102.082,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,08, teknoloji endeksi yüzde 1,39, sanayi endeksi yüzde 0,59, hizmetler endeksi yüzde 1,29 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 850,93 puan ve yüzde 0,66 azalarak 128.365,73 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 135'i prim yaptı, 242'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve Türk Telekom bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.428,16 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.428,16 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalarak 254 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,5188 lira, satışta 5,5409 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,5670 lira, satışta 5,5893 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1133, sterlin/dolar paritesi 1,2225, dolar/yen paritesi de 108,62 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,11 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:26
  1. Piyasalarda gün sonu

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