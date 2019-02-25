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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 1,11 değer kazanarak 104.330,06 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artarak 227 bin liraya yükseldi

25 Şubat 2019 Pazartesi 18:17
Piyasalarda gün sonu
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.144,36 puan artışla 104.330,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 689,29 puan ve yüzde 0,67 artarak 103.874,99 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.514,96 puan ve yüzde 1,47 artarak 104.700,66 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 103.874,99 puanı, en yüksek 105.145,89 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 değer kazanarak 104.330,06 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,96, sanayi endeksi yüzde 0,23, hizmetler endeksi ise yüzde 1,30 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,59 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.408,54 puan ve yüzde 1,09 artarak 130.920,49 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 250'i prim yaptı, 111'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Vestel Elektronik, Kardemir (D) ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



- Altının onsu 1.331,31 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.331,31 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 227 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3021 lira, satışta 5,3234 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3131 lira, satışta 5,3343 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,98'den, bileşik getirisi de yüzde 18,79'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1353, sterlin/dolar paritesi 1,3071, dolar/yen paritesi de 110,83 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,98 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 18:17
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