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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,94 değer kazanarak 93.699,49 puana yükseldi- Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 212 bin 500 lira oldu

07 Aralık 2018 Cuma 18:29
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 872,20 puan artışla 93.699,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 693,89 puan ve yüzde 0,75 artarak 93.521,18 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 577,60 puan ve yüzde 0,60 değer kazanarak 93.384,89 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.149,26 puanı, en yüksek 93.807,04 puanı gören endeks, günü yüzde 0,94 değer kazanarak 93.699,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,35, teknoloji endeksi yüzde 0,57 ve sanayi endeksi yüzde 0,78 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.270,34 puan ve yüzde 1,10 artarak 116.962,91 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 231'i prim yaptı, 130'u geriledi. Türk Hava Yolları, Halkbank, Garanti Bankası, ASELSAN ve Koza Anadolu Metal Madencilik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.244,74 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.244,74 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kaybederek 212 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3220, lira, satışta 5,3433 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3571 lira, satışta 5,3786 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1386, sterlin/dolar paritesi 1,2748, dolar/yen paritesi de 112,68 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,77 dolardan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:29
  1. Piyasalarda gün sonu

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