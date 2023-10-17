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Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Yeniakit Publisher
2023-10-17 20:29:00 -
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 180,44 puan artarak 8.115,01'den kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 180,44 puan artarak 8.115,01'den kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 28,03 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 7.962,60 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.908,13, en yüksek 8.115,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,27 artışla 8.115,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 2,65, sanayi endeksi yüzde 2,27, mali endeks yüzde 2,65 ve teknoloji endeksi yüzde 2,53 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 156,39 puan ve yüzde 1,87 yükselişle 8.505,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 93'ü prim yaptı, 7'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Odaş Elektrik, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​- Altının onsu 1.925 dolar
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.925 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 4,2 azalışla 1 milyon 712 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,86'dan, bileşik getirisi de yüzde 27,53'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,8524 lira, satışta 27,9640 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27,8169 lira, satışta 27,9283 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0590, sterlin/dolar paritesi 1,2200, dolar/yen paritesi de 149,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,5 azalışla 88,8 dolardan işlem görüyor.

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