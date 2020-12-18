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Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.396,03, en yüksek 1.410,32 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 değer kazanarak tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,50 azalışla 465 bin 500 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:27:25 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,95 puan yükselerek 1.408,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,10 puan ve yüzde 0,08 kayıpla 1.398,26 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.396,03, en yüksek 1.410,32 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 artarak 1.408,32 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,00, hizmetler endeksi yüzde 0,98, teknoloji endeksi yüzde 0,18 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,23 puan ve yüzde 0,59 yükselişle 1.560,35 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 34'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Pegasus, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Turkcell ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.884,75 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.884,75 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 azalarak 465 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6844 lira, satışta 7,7152 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7456 lira, satışta 7,7766 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,19'dan, bileşik getirisi de yüzde 14,69'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2245, sterlin/dolar paritesi 1,3485, dolar/yen paritesi de 103,38 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,82 kazançla 52,00 dolardan işlem görüyor.

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