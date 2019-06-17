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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 280'i yükseldi, 87'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8800 liradan, avro 6,5980 liradan işlem görüyor

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:12
Piyasalarda gün ortası
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,83 artışla 91.540,62 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 753,61 puan değer kazandı. Cuma günü 90.787,01 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 311,49 puan ve yüzde 0,34 azalışla 90.475,52 puandan başladı. Endeks, en düşük 90.392,10 puanı, en yüksek 91.607,20 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,37, hizmetler endeksi yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 0,40 ve teknoloji endeksi yüzde 1,43 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 280'i yükseldi, 87'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası,Türk Hava Yolları, Petkim, Kardemir (D) ile Aselsan oldu.



- Altının onsu 1.333,57 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,40, bileşik getirisi yüzde 22,54 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1213, sterlin/dolar paritesi 1,2589, dolar/yen paritesi 108,61 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8800 liradan, avro 6,5980 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.333,57 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,92 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 13:12
  1. Piyasalarda gün ortası

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