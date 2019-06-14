Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,07 azalışla 90.441,96 puandan tamamladı.



Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 59,53 puan değer kaybetti. Dün 90.501,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 341,27 puan ve yüzde 0,38 artışla 90.842,75 puandan başladı. Endeks, en düşük 90.030,91 puanı, en yüksek 92.322,69 puanı gördü.



Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,43 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,14, sanayi endeksi yüzde 0,37 ve teknoloji endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 152'si yükseldi,179'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank ve Kardemir (D) oldu.





- Altının onsu 1.354,26 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,57, bileşik getirisi yüzde 22,74 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1268, sterlin/dolar paritesi 1,2649, dolar/yen paritesi 108,21 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 5,9150 liradan, avro 6,6690 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.354,26 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,40 dolardan işlem görüyor.