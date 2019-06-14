0553 313 94 23

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 152'si yükseldi, 179'u değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9150 liradan, avro 6,6690 liradan işlem görüyor

14 Haziran 2019 Cuma 13:10
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,07 azalışla 90.441,96 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 59,53 puan değer kaybetti. Dün 90.501,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 341,27 puan ve yüzde 0,38 artışla 90.842,75 puandan başladı. Endeks, en düşük 90.030,91 puanı, en yüksek 92.322,69 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,43 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,14, sanayi endeksi yüzde 0,37 ve teknoloji endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 152'si yükseldi,179'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank ve Kardemir (D) oldu.



- Altının onsu 1.354,26 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,57, bileşik getirisi yüzde 22,74 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1268, sterlin/dolar paritesi 1,2649, dolar/yen paritesi 108,21 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9150 liradan, avro 6,6690 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.354,26 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,40 dolardan işlem görüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:10
  1. Piyasalarda gün ortası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göztepe'den Hugo Rodallega bombası
    1. Göztepe'den Hugo Rodallega bombası
    2. Edirne’de Jandarma Teşkilatı’nın..
    3. Palu’da "Sportif Enleri" töreni
    4. Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    5. Analig’de Kayseri takımı Türkiye yarı..
    6. Ege’de MİSİAD rüzgarı
    7. Tarım Bakanı Pakdemirli: “İstanbul’a..
    8. Miniklerin ilk karne heyecanı
    9. Başkan Özlü, Binali Yıldırım için..
    10. Turanlı’ya güvenlik görevlilerinin..
    11. Rahim sarkmasında 3 boyutlu robotik..
    12. "Halk nezdinde yargıya güven endeksi..
    13. Kurdereli’de mezuniyet coşkusu
    14. Mısırlı uzmanlar Bahreyn'deki..
    15. Oto hırsızı sevgililer güvenlik..
    16. Konuralp’de yüksek katlara ilişkin..
    17. Jandarmanın Doğu Karadeniz’de gururu..
    18. Marka değerini en çok artıran şirket..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
    20. Polis Akademisi davasında ceza yağdı
    21. BM'den İdlib'e insani yardım
    22. Bingöl’de öldürülen dev yılan..
    23. Düzce Belediyesi zarar eden et..
    24. 730 okulda 188 bin 116 öğrenci..
    25. Jandarma 180’nci yılını kan bağışı..
    26. Aynı anda karaciğer nakli yapılan 5..
    27. Tırın taşıdığı dev mermer blok..
    28. Başkan Deniz’den eğitim yılının sona..
    29. BAKKA çalışanlarına takım çalışması..
    30. Sağlık Sen’den Hak-İş’in yürüyüşüne..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...