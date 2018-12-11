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Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 azalarak 91.941,22 puana indi- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 140'ı yükseldi, 217'si değer kaybetti- İstanbul serbest piyasada dolar 5,3590 liradan, avro 6,1070 liradan satılıyor

11 Aralık 2018 Salı 13:12
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 azalarak 91.941,22 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 286,10 puan değer kaybetti. Dün 92.227,32 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 222,28 puan ve yüzde 0,24 yükselişle 92.449,60 puandan başladı. Endeks, en düşük 91.609,96 puanı, en yüksek 92.704,03 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,61, teknoloji endeksi yüzde 0,49, sanayi endeksi yüzde 0,15 ve hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 140'ı yükseldi, 217'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve Ereğli Demir Çelik oldu.


- Altının onsu 1.249,19 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1386, sterlin/dolar paritesi 1,2631, dolar/yen paritesi 113,04 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3590 liradan, avro 6,1070 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.249,19 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,92 dolardan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 13:12
  1. Piyasalarda gün ortası

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