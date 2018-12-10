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Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 azalarak 93.016,26 puana indi- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 164'ü yükseldi, 187'si değer kaybetti

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:12
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 azalarak 93.016,26 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 683,23 puan değer kaybetti. Cuma günü 93.699,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 453,62 puan ve yüzde 0,48 düşüşle 93.245,87 puandan başladı. Endeks, en düşük 92.688,22 puanı, en yüksek 93.453,70 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,98, teknoloji endeksi yüzde 0,80, sanayi endeksi yüzde 0,74 ve hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 164'ü yükseldi, 187'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve ASELSAN oldu.


- Altının onsu 1.247,03 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1409, sterlin/dolar paritesi 1,2719, dolar/yen paritesi 112,73 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2830 liradan, avro 6,0310 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.247,03 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,54 dolardan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:12
  1. Piyasalarda gün ortası

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